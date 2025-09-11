Premiér Petr Fiala (ODS) je z Brna a hodně tomu přizpůsobuje i svůj styl vládnutí. Pátky tráví v Brně nebo v Jihomoravském kraji prakticky vždy, když to jde. Asi tím byl dost překvapen i jeden významný zahraniční návštěvník, který za premiérem musel právě do Brna. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Sirotek EU
Když jeden český miliardář podnikající v řadě zemí EU tvrdí, že „nevidí žádný předpis, který přišel z Evropské unie a zjednodušil lidem život“, pak z toho můžeme vyvodit několik závěrů. Tento pán jednak evidentně netuší, jak funguje vnitřní unijní trh a jak jeho byznysu zásadně prospívá. Ale není to jen o nevědomostech jednoho člověka. Vlastně to svědčí o tom, jak na EU v Česku nahlížíme – tvrdých kritiků unie je ve veřejném prostoru spousta, ale výrazných zastánců jen minimum. A proč s pohledem Čechů na EU nic moc neudělal ani prezident Petr Pavel, který o ní často mluví? Bližší data viz tento článek.
Co se dočtete dál
- Kdo musel za Fialou do Brna a proč ani neměli tiskovku.
- Který další člen vlády tráví opravdu hodně času v Brně.
- Česko má alternativu, pokud by nechtělo být v EU – jakou?
