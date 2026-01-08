Česká vláda dala dohromady své programové prohlášení. A vypadá to, že si nevšimla, jak moc se v posledních letech změnil svět kolem nás. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!

Šampaňské v Kremlu

Rok 2026 začal pěkně zostra. Donald Trump si nárokuje dominanci nad celou západní polokoulí, právě v této souvislosti je potřeba chápat americký zásah ve Venezuele a opakované požadavky na připojení Grónska. Nedělejme si iluze: Američané tím vlastně vzkazují Rusům, že v jejich obdobných záměrech na politickou hegemonii ve střední a východní Evropě je jistá logika. Vladimir Putin přitom opakuje, že mu nejde jen o Ukrajinu, ale hlavně o vyřešení „původních příčin konfliktu“. Tedy o rozšíření NATO o Česko a další země střední a východní Evropy. Poslední americké kroky tak musely v Kremlu vyvolat povznesenou náladu… Je prostě faktem, že to, jak to v Evropě mocensky dopadne, je na nás Evropanech. Země EU musí udělat dvě základní věci. Co o nich říká programové prohlášení nové české vlády? Čtěte.

