Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý nezúčastní veřejného slyšení Senátu na téma Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu. Novinářům v pondělí po jednání vlády řekl, že má důležitější program a že válku a Ukrajinu měl v programu předchozí kabinet Petra Fialy (ODS). Čtvrté výročí od začátku ruské agrese proti Ukrajině si úřad vlády připomene vyvěšením ukrajinské vlajky, uvedl také premiér. Podle aktuálního programu slyšení Babiše v Senátu zastoupí poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
„Máme důležitější program,“ řekl Babiš na dotaz, proč se slyšení nezúčastní. „Program válka, Ukrajina, to si pletete s Fialovou vládou. My to nemáme v programovém prohlášení vlády. Náš program je každodenní život českých spoluobčanů,“ dodal.
Senát v úterý kvůli slyšení navštíví prezident Petr Pavel. Vedle Babiše byl pozván například ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který se ale omluvil z důvodu návštěvy Spojených států. Šéf české diplomacie se v úterý v New Yorku u příležitosti výročí války zúčastní mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN, vystoupí tam s projevem. Přítomen bude i na jednání Rady bezpečnosti OSN, které k situaci na Ukrajině svolalo britské předsednictví.
Čtyři roky války proti Rusku, čtyři poučení pro Evropu a pro Česko
Pozvánku na slyšení Senátu obdrželi i ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček, vnitra Lubomír Metnar (oba ANO) nebo obrany Jaromír Zůna (za SPD). Také oni jsou podle programu omluveni.
Ukrajinskou vlajku u příležitosti výročí vyvěsí vedle úřadu vlády také ministerstva vnitra či školství. Mluvčí vlády Karla Mráčková ČTK v lednu sdělila, že před úřadem vlády bude běžně vlát kombinace vlajek, jako tomu bylo v minulosti, tedy vlajka Česka a Evropské unie. „Vlajka Ukrajiny bude vyvěšována při významných událostech, jako je například počátek ruské agrese 24. února. Podpora Ukrajiny určitě není o tom, jestli před úřadem visí ukrajinská vlajka,“ uvedla tehdy Mráčková.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist