Diskuse o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance (NATO) nepřichází u vznikající vlády ANO, Svobody a přímé demokracie (SPD) a Motoristů v úvahu. V jednání o programovém prohlášení to podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka akceptují SPD i Motoristé. Havlíček po pondělním jednání s Motoristy novinářům řekl, že shoda panuje i na hospodářských prioritách.
Představitelé ANO dnes jednali s Motoristy v sídle ANO na Chodově o programovém prohlášení. „Diskutovali jsme, jak budeme pokračovat, hovořili jsme o časovém výhledu,“ řekl Havlíček. ANO podle něj kategoricky řeklo, že nepřipadá v úvahu diskuse o vystoupení z EU či NATO, a to včetně referenda. „Toto je akceptováno našimi potenciálními partnery,“ uvedl. Referendum umožňující hlasování i o mezinárodních otázkách patří dlouhodobě mezi hlavní body programu SPD.
Nebezpečí pro Česko? Co skutečně odhaluje aféra Filipa Turka o směřování nové vlády
SPD a Motoristé podle Havlíčka souhlasí s hospodářskými prioritami ANO. „To znamená zabezpečit hospodářský růst prostřednictvím investic, privátního sektoru a vytvořit předvídatelné prostředí v oblasti energetiky,“ uvedl. Očekává dohodu na tom, jak snížit ceny regulované složky energie, případně na tom, jak podporovat budoucí investice. „Diskutujeme i rozpočet, tato vláda nám rozpočet ponechala v naprosto katastrofálním stavu,“ řekl Havlíček.
Na diskuse o programu budou podle Havlíčka potřeba zhruba tři až čtyři týdny.
