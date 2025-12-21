Překvapilo nás, jak studenti uvítali rady o bezpečnosti pro jejich pobyty v cizině, říká Jaroslav Compeľ v rozhovoru, kde popisuje, co všechno technická univerzita řeší, aby zajistila bezpečnost studentů, akademiků i zaměstnanců a zároveň i ochránila výsledky své práce. Při vzpomínce na útok na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy před dvěma lety totiž nejde jen o fyzickou bezpečnost studentů související třeba s akademickou svobodou a držením zbraní, ale také například o technologickou špionáž nebo kyberhrozby.
„Za rok, co jsem ve funkci, jsme výrazně zlepšili právě kybernetickou bezpečnost,“ zdůraznil Compeľ, který popisuje, jak přistoupil k tomu, aby hlavně studenty správně oslovil s citlivým tématem bezpečnosti.
Co se dočtete dál
- Jak útok na FF UK změnil vnímání bezpečnosti na univerzitách.
- Jak vysvětlit studentům i pedagogům bezpečnostní pravidla.
- Co všechno může být bezpečnostní riziko pro univerzitu.
