Už šest let se hlavní město marně snaží vystěhovat nevěstinec Showpark v Holešovické tržnici. Ač již v březnu 2019 soudy vydaly vykonatelný rozsudek o vyklizení neoprávněně užívaných prostor, provozovatelské firmě E.R.O.C. Jiřího a Zbyňka Matelových se pomocí žalob a obstrukcí dosud dařilo nucené vystěhování oddalovat.
To ale nyní končí. Pokud se firma nevystěhuje do konce ledna sama, prostory vyklidí exekutor. „Již nadále nebude brán zřetel na obstrukční jednání společnosti E.R.O.C., neboť soudní exekutor hodlá bez dalšího přistoupit k provedení vyklizení dotčených prostor, a to dne 27. ledna 2026,“ píše se v usnesení soudního exekutora Ondřeje Mareše.
