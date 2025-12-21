Při příchodu do páté třídy pozornost na první pohled upoutá vánoční stromeček ozdobený barevnými hrnečky. „Ráno jsme tu ještě neměli ozdoby, tak jsme to vyřešili takhle,“ pohotově odpovídá Tobiáš. Když po skončení hodiny češtiny paní učitelka přinesla ozdoby, děti se samy sebe zeptaly: Chceme je vůbec vyměňovat? „Pojďme hlasovat,“ okamžitě navrhla jedna z dívek. Vyhráli zastánci přezdobení stromečku z hrníčků na běžné vánoční ozdoby. Skupina vyměnila hrnečky, když někdo omylem ozdobu rozbil, někdo jiný hned přiskočil a bez řečí automaticky střepy zametl.
Základní škola Chlum u Třeboně patří ke školám, které se cíleně snaží posilovat v dětech odolnost a tím je také vést ke kreativnímu myšlení, umění řešit problémy a nezhroutit se, když něco nejde úplně podle jejich plánů.
A na první pohled to bylo vidět nejen u vánočního stromečku, ale i v hodině češtiny, kterou měly Hospodářské noviny možnost navštívit.
Co se dočtete dál
- Jak se odolnost posiluje v hodině češtiny.
- Na co všechno se na Základní škole v Chlumu zaměřují.
- Jak svou odolnost posilují učitelé.
