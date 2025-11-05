Místopředsedy Sněmovny poslanci zvolili ve středečním prvním kole tajné volby Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé). Kandidát občanských demokratů Jan Skopeček a Pirátka Olga Richterová neuspěli. Budou se účastnit druhého kola, které se uskuteční z poslaneckého rozhodnutí na návrh předsedkyně klubu ANO Taťány Malé příští týden v pátek na druhé schůzi dolní komory.
Ke zvolení bylo nutné získat nejméně 98 poslaneckých hlasů. Někdejší předseda sněmovního mediálního výboru, jedenapadesátiletý Nacher jich obdržel 144 a místopředseda Motoristů, osmapadesátiletý Barták 113. Někdejšímu místopředsedovi dolní komory Skopečkovi dalo hlas 78 poslanců a Richterové 21 poslanců. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). V prvním volebním kole odevzdalo hlasovací lístek 195 poslanců.
Skopeček řekl, že nezvolení nebere ublíženecky. „Je to sněmovní politika. Jen mě mrzí, že jsme akceptovali jakési nabídky a dodrželi jsme je, když se podíváte na počty hlasů pro pana Nachera nebo zástupce Motoristů,“ uvedl. Hlasování bere jako „politický šprajc“ vyplývající ze sporu vznikající koalice a končící vlády, zda pošle do Sněmovny opětovně návrh státního rozpočtu. Tyto věci by ale neměly spolu souviset, ve Sněmovně by měla být jiná politická kultura, řekl.
Nově zvolený předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po prvním kole volební bod přerušil. Po námitce šéfa poslanců ODS Marka Bendy, podle kterého by se druhé kolo mělo konat bezprostředně, Okamura jednání dolní komory přerušil na poradu předsedů klubů. Benda následně ČTK sdělil, že nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů nechtěla, aby se druhé kolo konalo ještě ve středu. „Proto budeme pokračovat příští týden na druhé schůzi,“ sdělil. Sněmovna pak tento bod zařadila podle návrhu Malé do programu této schůze.
Naši voliči mají pocit, že je tady Ukrajinců moc, tak se s tím smiřte, říká Okamura
Sněmovna už rozhodla, že místopředsedové budou čtyři. Neobsazená místa mají podle plánů ANO, SPD a Motoristů připadnout ODS a hnutí STAN. Hnutí svého kandidáta, předsedu STAN Víta Rakušana, zatím navrhnout nemohlo, protože je stále vicepremiérem a ministrem vnitra v končící vládě Petra Fialy (ODS). Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení plány nastupující koalice nepočítají.
