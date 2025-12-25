I když neexistují žádná data o tom, jak jsou na tom Češi s kvalitou zubů, ze stomatologických ordinací chodí alarmující zprávy. Uhnilé zuby mají už malé děti, důvodem je nejen příliš měkká strava, která nepomáhá stírat plak, ale zejména nekvalitní čistění zubů. „Problém ale je, že to sami rodiče často neumí a děti to naučí špatně. Toto rozevírání nůžek by se mělo zastavit. Podobně to funguje ve Švýcarsku, které už v 80. letech zavedlo systematický program. V něm lektorky ve školkách a na prvním stupni pravidelně učí děti, proč a jak si čistit zuby, jaké potraviny a nápoje jsou pro chrup rizikové a co se stane, když prevenci zanedbají,“ říká stomatolog Pavel Smažík, který mimo jiné stojí za projektem Dětský úsměv. Ten se zaměřuje na výuku péče o zuby u nejmenších.
A v období Vánoc připomíná, že doslova smrtícím koktejlem pro dětské zuby jsou sladké kyselé limonády, džusy a ochucené pití, kde kyselina povrch zubu naleptá a cukr pak bakterie v plaku promění na další kyseliny.
Je pravda, že děti mají víc zkažených zubů než dřív?
Co se dočtete dál
- Proč dnešní strava zubům tak škodí.
- Které potraviny jsou nejhorší.
- Jaké chyby v čištění zubů děti nejčastěji dělají.
