Prezident Petr Pavel se chce příští pondělí sejít s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Tématem jednání budou dosavadní výsledky Babišova vyjednávání o budoucí vládě a další chystané kroky, uvedl na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. ANO chce složit vládu společně s hnutím SPD a Motoristy, tento týden strany vyjednávají o programu budoucí vlády.
Pavel se s Babišem sešel 9. října. Hlava státu po jednání oznámila, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové sněmovny. Proces vzniku vlády podle Pavla nelze uspěchat s ohledem na ústavní a legislativní proceduru. Hrad tehdy také uvedl, že prezident Babiše požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů.
Den po schůzce s prezidentem Babiš oznámil dohodu, podle které má mít v kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Personální nominace chce Babiš oznámit po dohodě na programu, asi v půli listopadu. Především aspiranti Motoristů přitom čelí kritice.
Protesty proti prolévači zelené krve Macinkovi přepisují výsledky voleb! A teď, jak je to doopravdy
Tento týden jednají zástupci ANO, SPD a Motoristů o programu, v pondělí začali kapitolami financí, průmyslu a obrany. Programové dohody chtějí komentovat po uzavření všech kapitol v pátek. Babiš má dovolenou, proto za něj jednání vedou místopředsedové hnutí Alena Schillerová a Karel Havlíček.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist