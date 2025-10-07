Prezident Petr Pavel v úterý svolal zasedání nové Poslanecké sněmovny na pondělí 3. listopadu. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Dříve prezident řekl, že termín dá dostatek prostoru stranám na povolební jednání. Ve volbách vyhrálo hnutí ANO, které jedná o vládní koalici s SPD a Motoristy.
Zasedání nové Sněmovny svolává prezident tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30. den po dni voleb. Poslanci se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi, kterou svolá bývalý předseda Sněmovny, je-li poslancem. Pokud jím není, což je i případ letošního roku, svolá schůzi, za předpokladu, že je poslancem, nejstarší bývalý místopředseda. Tento rok to tedy bude dosavadní první místopředsedkyně dolní parlamentní komory Věra Kovářová (STAN).
Při ustavující schůzi předsedající nejprve složí slib před plénem, následně složí do jeho rukou slib poslanci. Dolní komora pak ustaví mandátový a imunitní výbor, schůze pokračuje volbou předsedy, stanovením počtu místopředsedů a jejich volbou. Závěrem poslanci zřídí výbory. Teprve po ukončení ustavující schůze podá nynější vláda demisi.
