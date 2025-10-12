Pokud budou Motoristé sobě nominovat své kandidáty do vznikající vlády s hnutími ANO a SPD, budou to zvolení poslanci, řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize předseda strany Petr Macinka. Lídr ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš označil v sobotu za nejlepší řešení to, že by Motoristé navrhli do kabinetu odborníky, obdobně jako SPD. U Motoristů s takovým návrhem neuspěl.
Postoj Motoristů a Babiše nemusí být podle Macinky v rozporu, protože Motoristé dbali podle něj na to, aby do Sněmovny přivedli skutečné odborníky. „My trváme na tom, že pokud budeme někoho nominovat do vlády, budou to zvolení poslanci,“ zdůraznil Macinka.
Postoj Motoristů je podle něj neměnný a nezmění se podle něho ani v pondělí, kdy bude Babiš s Macinkou a čestným prezidentem Motoristů Filipem Turkem mluvit o jeho údajných problematických výrocích na sociálních sítích. O Turkovi se mluví jako o budoucím ministru zahraničí.
„Turek je ikonickou postavou Motoristů, byť naplácal spoustu pitomostí,“ poznamenal Macinka. Charakterizoval ho jako milovníka černého humoru, vyrostl podle něho na pořadu České televize Česká soda. „Já nehledám náhradníky za Filipa Turka,“ zdůraznil Macinka v odpovědi na otázku, zda by ho Motoristé nakonec nemohli nahradit bývalým europoslancem Janem Zahradilem (dříve ODS).
Pozornost vzbudila páteční zpráva serveru Deník N, podle kterého Turek opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů.
Turek publikaci označil za snahu o diskreditaci a ohradil se proti obviňování, že by byl rasista. Babiš pokládá informace za závažné a v souvislosti s pondělním jednáním nevyloučil další kroky. Macinka dnes uvedl, že Turek je připravený kdykoli záležitost vysvětlit i prezidentu Petru Pavlovi. Oznámil, že Motoristé v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist