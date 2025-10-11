Pochybnosti kolem možného vládního angažmá Motoristů sobě došly v sobotu odpoledne do kuriózní situace. Šéf ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve videu z tělocvičny vyzval lidi, aby psali šéfovi Motoristů Petru Macinkovi. A pokusili se ho odradit od přímé účasti Motoristů ve vládě. Podle Babiše by bylo nejlepší, kdyby Motoristé do vlády místo svých poslanců nominovali nestranické odborníky, stejně jako to udělalo hnutí SPD.
„Nejlepší by bylo řešení, co říká prezident (Václav) Klaus. Aby si Motoristi dali do vlády experty jako SPD. Absolutně ideál. Tak zkuste napsat Macinkovi, možná ho ukecáte. Já jsem to nedal,“ přiznal se Babiš ve videu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.