Vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn v pátek rezignoval na svůj post. Sdělil to v pondělí na dotaz ČTK, a potvrdil tak informace CNN Prima News. Svůj úkol vzhledem k přiděleným zdrojům a podpoře považuje za splněný v nejlepší proveditelné míře, uvedl. Foltýn byl často terčem kritiky politiků z hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby. Svůj konec v roli koordinátora však plánoval bez ohledu na výsledky voleb.
„O zřízení stratkomu rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2021 a jsem rád, že jsem se účastnil realizace. Stát musí být schopen občanům vysvětlovat, na jakých hodnotách stojí, a tedy proč je důležité je bránit,“ napsal ČTK Foltýn, jehož jmenování vládním koordinátorem schválila vláda loni koncem května. Podle CNN Prima News by měl Foltýn zůstat ve vojenské kanceláři prezidenta.
Místopředseda ANO Karel Havlíček v dubnu v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy uvedl, že ANO chce Foltýnův post a tým zrušit, protože se chová jako „aktivistická neziskovka“, nikoliv jako komunikační útvar úřadu vlády. Foltýn ČTK napsal, že stát musí srozumitelným, přijatelně jednoduchým a pravdivým způsobem vysvětlovat, kam směřuje a jakým způsobem chce svých cílů dosáhnout. „Není důležité, jestli tomu říkáte strategická komunikace, důležité je, aby to dělal ideálně s dobrou vůlí,“ uvedl.
Foltýn nedávno svůj odchod avizoval v Mladé frontě Dnes. Uvedl, že po volbách nebude pokračovat bez ohledu na jejich výsledek. „Důležité je, aby funkce zůstala zachována. Já na ní ale rozhodně pokračovat nebudu. Koneckonců byl jsem zapůjčen na relativně omezenou dobu, a tu jsem již výrazně přetáhl,“ uvedl. Pozici by podle něj mohl zastávat i běžný úředník nebo expert na komunikaci. Odbor strategické komunikace má nyní podle Foltýna asi 15 lidí.
Foltýn absolvoval důstojnický kurz na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je expertem na mezinárodněprávní aspekty vojenských operací. V minulosti se zúčastnil vojenských operací v Kosovu i Afghánistánu. Od července 2022 do února 2023 byl velitelem Vojenské policie, následně působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu.
