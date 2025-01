Česko je v nejohroženějším čase od své samostatnosti, což bude platit tak dlouho, dokud nebude Rusko strategicky poraženo, říká bezpečnostní analytik a vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Válka na Ukrajině je podle něj obrovským strategickým omylem, který vedl k vykrvácení ruské armády. „Rusko je ve skutečnosti daleko slabší, než si myslíme,“ tvrdí.

„Ruská armáda, kterou jsme znali v roce 2021, už neexistuje. Vidíme tanky z šedesátých i padesátých let, vytahují ze zásob opravdu úplně i to poslední,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz Foltýn. Ze satelitních snímků je zřetelné, že ve skladech z dob Sovětského svazu už dobrá polovina tanků zmizela a ty, co zbyly, jsou pouhé skořápky, které se musí postavit téměř od základů.

Obrovské ztráty čítající téměř deset tisíc tanků, přes dvacet tisíc bojových vozidel pěchoty, stovky letadel a vrtulníků dohání ruská armáda lidskou silou. „To je koneckonců v Rusku normální, se svými vojáky zachází jako s něčím, čeho mají stále ještě dost, na rozdíl od těžké techniky,“ míní Foltýn. Podle něj ale ani lidské zdroje několikanásobně většího Ruska nejsou bezedné.

„I to obrovské Rusko muselo přilézt do Severní Koreje napřed pro munici, a pak dokonce i pro severokorejské vojáky, to je dokonalý důkaz toho, že i oni jsou na tom velmi špatně,“ myslí si. Změnu podle něj může přinést Západ a jeho vůle Ukrajinu podporovat. „Game changerem může být nová Trumpova administrativa. V tento okamžik ale nevíme, jakým způsobem se k tomu Trump postaví, a spoléhat na jeho dobrou vůli není namístě.“