Těm, kteří mluví o cenzuře, jde jen o jedno: Zmanipulovat lidi do postoje, který je absolutně mimo realitu, myslí si bývalý vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. „Shamingem vytvoří obraz, který je sice nereálný, ale může být efektivní,“ říká.
Příkladem může být podle hosta Matyáše Zrna třeba cenzura. „V České republice cenzura není, ale za válečného stavu naopak být musí. Stejně jako má stát tanky a děla, měl by mít nachystanou infrastrukturu na cenzuru. Pokud by nedej bože byla válka,“ vysvětluje s tím, že Česko ale na možnost cenzury není ani připraveno.
Ačkoliv souhlasí s tím, že kdokoliv reprezentuje nějakou státní instituci, měl by se vyjadřovat uměřeně a korektně, ve své roli koordinátora používal často silná vyjádření. Stále ale měla i věcnou stránku, upozorňuje Foltýn s tím, že korektnost má podle něj své hranice.
„Politická korektnost v některých okamžicích končí. Končí třeba v okamžiku, kdy pár set kilometrů od nás máme zemi, kde se válí stovky tisíc mrtvých… A válí se tam proto, že se nějaký zakomplexovaný trpaslík rozhodl, že bude vraždit civilisty, mučit vojáky a unášet ukrajinské děti,“ říká o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist