Mapa vítězů v jednotlivých okrscích se oproti volbám dramaticky proměnila. V naprosté většině z nich zvítězilo hnutí ANO.
V následující interaktivní mapě si můžete zobrazit obec, která vás zajímá, případně města a vesnice ze zvoleného okresu či kraje. Můžete vybírat ze seznamu nebo začít psát název obce, okresu či kraje. Data za celou ČR poté zobrazíte volbou „All“. Pokud v barevné legendě kliknete na politickou stranu či hnutí, zvýrazní se vám všechny okrsky, ve kterých dotyčné politické uskupení ve sněmovních volbách 2025 zvítězilo.
Co se dočtete dál
- Kolik procent hlasů získaly strany, hnutí či koalice ve sněmovních volbách v roce 2025 v jednotlivých okrscích?
- Jak dopadly volby ve vaší ulici? Jak volili vaši sousedé?
- To ukazuje podrobná interaktivní okrsková mapa Hospodářských novin.
