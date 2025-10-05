Ministr financí Zbyněk Stanjura, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha – i tito dosavadní poslanci ODS budou po letošních volbách v nové sněmovně chybět. Zvlášť v případě Stanjury a Blahy, kteří byli lídry krajských kandidátek Spolu, to je pro ODS nemilá zpráva. Stanjura byl ze svého volebního výsledku v Moravskoslezském kraji tak opařen, že z volebního štábu Spolu v sobotu odešel okamžitě po „povinné“ tiskové konferenci. S omluvou, že žádné rozhovory ani prohlášení dávat nehodlá.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se