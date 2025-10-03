Voliči v Česku rozhodují o tom, jaké složení bude mít nová Sněmovna. Jejich hlasy určí, které strany nebo hnutí sestaví příští vládu a jaké tedy bude další směřování země. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14. do 22. hodin, v sobotu se otevřou mezi 8. a 14. hodinou.
Na hlasovacím lístku mohou lidé dát přednostní hlasy nejvýše čtyřem kandidátům tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem. Kdyby volič zakroužkoval více kandidátů, volební komisaři by jeho preferenční hlasy museli ignorovat. Hlas pro stranu by ale zůstal platný.
Hlavní výsledky voleb by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky pak v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý.
Předvolební průzkumy se obvykle dokážou výrazně lišit, přesto lze z jejich dlouhodobého sledování vyčíst konkrétní trendy. Ty z posledních týdnů naznačují několik zajímavostí. Třeba že se Motoristům podařilo překonat nedávné těžkosti a že téměř jistě míří do sněmovny.
Finiš volební kampaně potkal podle odborníků v nejlepší formě Piráty. Ukazuje se, proč strana, která byla ještě zkraje letošního roku mnohými považována za odepsanou, teď může cílit až na dvojciferný výsledek. „Hodně se snaží, jejich výkony mi připadají vyrovnané, mluví konkrétně. Zafungovalo jejich heslo Máme plán,“ kvituje Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Vážení čtenáři,
vítáme vás u online přenosu k letošním volbám do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14. do 22. hodin a v sobotu od 8. do 14. hodin.
