Koalice Spolu není podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stavěná pro opozici, v níž po sněmovních volbách skončí. Kuba řekl ČTK, že strany ve Spolu se teď musí rozhodnout, zda v koalici Spolu pokračovat.
„Můj názor je takový, že koalice Spolu je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat,“ uvedl jihočeský hejtman.
Zopakoval, že je dlouhodobým kritikem Spolu. Podle něj by ODS měla cílit na vítězství ve volbách jako samostatná strana s ambicí usilovat o podporu kolem 30 procent.
Vládní Spolu a STAN nezískaly ve volbách v Poslanecké sněmovně většinu. Vítězem se stalo opoziční ANO, které zřejmě bude mít šanci sestavit vládu.
„Je férové poblahopřát vítězi. ANO přesvědčilo více než třetinu voličů, kterým se asi zdá, že jim nabízí lepší řešení současné situace. Pozitivně vidím hlavně volební účast, která se blíží k 70 procentům. Je vidět, že lidem na volbách záleží. Také mě těší, že voliče moc neoslovovaly strany a hnutí, které navrhovaly opuštění EU a NATO,“ řekl Kuba.
Dodal, že vládě se nepodařilo lidi přesvědčit, že řeší jejich každodenní problémy. Podle něj se ve výsledku mimo jiné projevil fakt, že voliči v republice jsou rozděleni na dva tábory, mezi nimiž je hluboký příkop. „Přitom když mluvím s Jihočechy, tak situace zdaleka tak polarizovaná není. Většinu lidí trápí stejné problémy bez ohledu na jejich volební preference. Jako řešení vidím to, aby politici nebyli tolik konfrontační,“ uvedl Kuba.
Projekt je u konce, říká Adamec
Předseda ODS v Královéhradeckém kraji a znovuzvolený poslanec Ivan Adamec očekává po volební prohře koalice Spolu změny ve vedení ODS. Projekt koalice Spolu, v níž se sdružily ODS, KDU-ČSL a TOP 09, podle něj již volby nevyhrává a je u konce. O personálních změnách a dalším směřování strany by měl rozhodnout kongres ODS. Adamec to řekl ČTK po sečtení výsledků sněmovních voleb.
K pokračování Petra Fialy v čele strany se Adamec jednoznačně nevyjádřil. "Nechám to na něm. Myslím, že to rozhodne kongres. Prohra znamená vždy změnu ve vedení strany. Projekt Spolu neuspěl. Byl to projekt Petra Fialy a party kolem něj. Budeme se muset na kongresu rozhodnout, jak povedeme dál stranu, abychom byli v příštích volbách úspěšnější," uvedl Adamec, který je od roku 2021 předsedou sněmovního hospodářského výboru. Předtím byl 23 let starostou Trutnova. Předpokládá, že koalice Spolu bude ve Sněmovně dál spolupracovat.
Na kandidátce Spolu v Královéhradeckém kraji byl Adamec na druhém místě, lídrem byl Matěj Havel z TOP 09. Ve volbách v roce 2021 vítěznou kandidátku Spolu Adamec vedl.
Spolu v hradeckém kraji skončilo druhé se ziskem 23,6 procenta, před čtyřmi lety mělo 28,58 procenta. Letos v kraji posílilo vítězné hnutí ANO na 33,63 procenta z 26,99 procenta. "Výsledek v Královéhradeckém kraji opisuje celostátní situaci," dodal k výsledku voleb v kraji Adamec.
