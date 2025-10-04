Starostové a nezávislí budou v budoucí Sněmovně v opozici, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Předvolební ambice se podle něj nepodařilo naplnit. Opoziční roli chce hrát hnutí co nejdůstojněji, k témuž Rakušan vyzval koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. Chce rovněž ukázat, že hlasy pro hnutí měly smysl. Nechystá se kvůli výsledku voleb rezignovat na funkci předsedy STAN.
„Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ řekl Rakušan. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Možnou podporu vlády vítězného hnutí ANO Rakušan vyloučil. Upozornil na to, že ANO bude mít společně s SPD a s Motoristy sobě ve Sněmovně většinu. „Pokud tahle koalice existuje, tak kdo by šel do spolupráce (s ANO), tak by byl jen obcházen, zesměšnil sám sebe a zpronevěřil se vlastním voličům,“ řekl Rakušan.
Volební výsledek STAN podle něj není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci. Úspěchy či neúspěchy jednotlivých členů nyní komentovat nechtěl.
Do sněmovny v 21 letech. Smejkalová ze STAN chce prosadit právo na interrupci do ústavy i kritické myšlení ve školách
Podle Rakušana je také potěšujícím signálem, že letos ke sněmovním volbám přišlo více lidí než minule. Podle ministra průmyslu a lídra STAN na Vysočině Lukáše Vlčka hnutí prokázalo, že patří do první ligy a že dokáže dát šanci mladým lidem.
Místopředsedkyně Starostů Michaela Šebelová doplnila, že poslanecký klub STAN bude mít převahu žen. Připomněla, že v hlavním městě z deváté příčky na kandidátce STAN do Sněmovny vstoupí jednadvacetiletá studentka práv a předsedkyně Mladých starostů a nezávislých Julie Smejkalová, která se stane nejmladší poslankyní od vzniku České republiky.
Rakušana na tiskové konferenci přivítal potlesk příznivců i členů hnutí. STAN skončil ve volbách na třetím místě za vítězným hnutím ANO a Spolu. Podle neúplných výsledků hnutí získalo 11,2 procenta hlasů.
