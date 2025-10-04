Nejmladší političkou ve sněmovně se stane na příští čtyři roky za hnutí STAN jednadvacetiletá studentka práv Julie Smejkalová. Získala přes 10 tisíc preferenčních hlasů a přeskočila i lídra pražské kandidátky, náměstka ministerstva spravedlnosti Karla Dvořáka. Je tak druhou nejmladší poslankyní v historii České republiky. Vůbec první se stala v roce 2002 Kateřina Konečná (KSČM). Smejkalová v krátkém rozhovoru pro HN mluví o tom, jak na její úspěch reagují uvnitř strany a co by chtěla ve sněmovně prosazovat.
Jak hodnotíte volební výsledek STAN?
Zatím jsem spokojená. Samozřejmě bych si přála, aby měli Starostové ještě lepší výsledek. Každopádně aktuálně to považuji za velký úspěch, protože jsme momentálně třetí, což je za mě úplně skvělé. A těším se, jak dopadne celkový výsledek po konci sčítání.
Čemu přičítáte, že jste dostala tolik preferenčních hlasů?
Myslím si, že jsem dokázala oslovit nejen mladou generaci tím, že se aktivně zajímám o problémy mladých lidí, ať už je to školství, bydlení, péče o duševní zdraví nebo třeba i podpora podnikání. Myslím, že to je něco, co s lidmi rezonovalo – a je to něco, co chci opravdu řešit. Myslím si, že jsem se dokázala dobře prezentovat na sociálních sítích. Věřím, že to lidi oslovilo. Jsem za to hrozně ráda a všem moc děkuji.
Předčila jste i lídra kandidátky Karla Dvořáka. Čekala jste to? A co vám na to řekl?
Určitě jsem to nečekala. Doufala jsem, že bych mohla udělat slušný výsledek, věřila jsem, že lidi mě podpoří. Ale určitě jsem nečekala takhle úžasný výsledek. Jsem o to víc vděčná a jsem hrozně ráda za tu příležitost – jsem vděčná Starostům, že mi vůbec dali možnost, a všem lidem, co mi dali kroužek a volili Starosty. A lídr? Ještě jsme neměli čas přímo o tom pokecat, ale pogratuloval mi a já jemu taky, ve STAN se všichni podporujeme.
Jak vás celkově vnímají ostatní politici? Mají to mladí politici v něčem těžší?
Asi záleží, jak v které straně. Ve Starostech jsem nikdy nenarazila na horší zacházení kvůli věku. Myslím si, že ke mně všichni vždycky přistupovali férově a brali mě rovně, stejně jako sebe. Nepřipadá mi, že to mám těžší, připadá mi, že je to super, jak to funguje.
Jste hodně aktivní na sociálních sítích, jak jste zmínila. Tam se asi cítíte nejsilnější. Tam budete komunikovat s voliči…?
Určitě. Chtěla bych komunikaci na sociálních sítích udržet a rozšířit. Myslím si, že je důležité, aby lidi, kteří reprezentují veřejnost, mluvili s ostatními o tom, na čem pracují, co se jim daří, co se jim nedaří… Chtěla bych, aby to lidi věděli a mohli mandát prožívat se mnou. To je pro mě hrozně důležité.
Jaké budou vaše první kroky ve sněmovně?
To předbíháme, ještě nemáme ani dopočítáno. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Povím vám, až to nastane.
Chcete do ústavy začlenit právo na interrupci. Myslíte, že to není dostatečné, a budete se zasazovat o to, aby se to prosadilo, i kdybyste třeba nebyli ve vládě?
Ráda bych to téma vyzdvihla, probrala ho se stranickými kolegy a kolegyněmi nebo i pak v rámci sněmovny. Myslím si, že je to důležité téma. V okolních státech občas vidíme radikalizaci, dochází k ohrožování ženských reprodukčních práv. Je to něco, pro co bych určitě zvedla ruku a chtěla bych to aktivně prosazovat. Určitě bych o tom chtěla se všemi mluvit.
Co byste chtěla řešit v rámci tématu školství?
V rámci školství bych chtěla navázat na něco, co jsme jako STAN řešili už v tomto období, což je úprava obsahu v rámci vzdělávacích plánů. Chtěla bych se zaměřit na výuku praktických předmětů. Přála bych si, aby se studenti a studentky víc učili o kritickém myšlení, o tom, jak funguje politika, o finanční gramotnosti, sexuální výchovu… Přijde mi, že to je ve školství potřeba víc vyzdvihovat. A určitě bych se chtěla víc zajímat i o péči o duševní zdraví, bytovou krizi.
Co vám doma řekli na to, že jste se stala nejmladší poslankyní?
Doma věděli, že mě politika zajímá odmala, ve Starostech jsem skoro čtyři roky. A na to, že jsem se stala nejmladší poslankyní, mi ještě nic neřekli, všechno se děje hrozně rychle. Ale věřím, že jsou rádi, že to se mnou prožívají na dálku. A těším se, až je uvidím.
