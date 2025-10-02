Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný je opět na svobodě. Z věznice v Liberci vyšel ve středu ráno po odpykání tříměsíčního trestu za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.
Novotný novinářům po propuštění řekl, že nepromarnil ve věznici příležitost dospět. „Dokonce neváhám říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe,“ řekl.
Stranický vlčák ODS Pavel Novotný chytil vzteklinu. Jak jsou na tom s rafany jiné partaje a koho by kdo měl utratit
Zda ho pobyt ve vězení napravil, ale zatím s jistotou neví. „To tady vypráví každý, že už se sem nevrátí. Mně to teda bohatě stačilo a musím říct, že ve 44 letech prvotrest opravdu stačil. Jestli napravilo? Hluboce jsem si popřemýšlel hlavně o odpovědnosti k rodině a blízkým a jestli jsem tady dospěl. To ale ukážou až činy nejspíš,“ řekl.
Novotný, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09).
Novotný dostal v lednu 2022 tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale soud zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má už v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.
