Vedení ODS fakticky ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil ve čtvrtek ČTK místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Ve straně tak skončili mj. jihočeský hejtman Martin Kuba nebo českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Celkem jde o 30 krajských a 14 českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které Kuba připravuje.
"Předsednictvo (ODS) jen konstatovalo v souladu se stanovami, že členství končí na základě veřejné deklarace odchodu z ODS a zapojení do nového projektu. Je to logické, jinak by vznikaly jen zbytečné nejistoty ohledně legitimity rozhodnutí budoucích sněmů," uvedl Kupka.
„Vedení na to má právo, ale přijde mi to lidsky nešťastné. Je to naprosto nevhodné například k Janu Zahradníkovi, který byl členem ODS od roku 1991 a pro stranu hodně obětoval a hodně jí dal," řekl ČTK Kuba. Šestasedmdesátiletý Zahradník byl prvním jihočeským hejtmanem a zastával i pozici poslance. Také Zahradník uvedl, že se stane členem nového hnutí.
Kuba minulý týden oznámil, že se s vedením ODS názorově rozchází a že založí nové hnutí. V pondělí oznámilo odchod do nového hnutí 30 jihočeských krajských zastupitelů za ODS ze 34. V úterý podobný krok učinilo 14 ze 16 českobudějovických zastupitelů ODS. Kromě toho do Kubova hnutí chtějí vstoupit senátoři zvolení za občanské demokraty Zbyněk Sýkora a Tomáš Fiala.
"Chtěli jsme náš odchod udělat kultivovaně, rozloučit se na oblastních sněmech se svými kolegy a v klidu odejít. Vedení strany si vybralo ale jinou variantu. Jak jsem říkal, nepřipadá mi to jako šťastný krok, ale respektujeme ho," uvedl Kuba.
Nové hnutí chce představit začátkem příštího roku, kdy oznámí jeho název a strukturu. Kuba už dříve uvedl, že s hnutím chce v příštím roce kandidovat v komunálních volbách.
Oblastní sdružení ODS na jihu Čech čekají sněmy, na nichž budou volit své vedení. Vzhledem k odchodu některých členů původně prosincové termíny někde posunuly. "Českobudějovický oblastní sněm se uskuteční na začátku ledna. Vybere nové vedení a zároveň nominuje kandidáty do krajského předsednictva," řekl ČTK českobudějovický a krajský zastupitel Jiří Borovka (ODS).
Kuba byl krajským předsedou ODS. Nyní stranu dočasně povedou místopředsedové, mezi něž například patří prachatický starosta a poslanec Jan Bauer nebo senátor Tomáš Jirsa. Nové vedení vzejde z regionálního sněmu, který se uskuteční 12. ledna.
