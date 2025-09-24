Zvlněnou dálnici D1 v Ostravě musí na své náklady opravit zhotovitel, tedy firmy Eurovia CZ a PKP Cargo International, uvedl Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Žalované vady musí odstranit do jednoho a půl roku od vydání rozhodčího nálezu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to ve středu sdělilo ČTK v tiskové zprávě. Vyjádření firem ČTK zjišťuje.
Jde o úsek D1 od křížení s Rudnou ulicí (silnice I/11) po křížení s Místeckou ulicí (silnice I/56). „Zmiňované rozhodnutí se týká části dálnice označené ‚Dálnice D47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná–Hrušov, 2. stavba, km 146,600–153,054‘ (dnes dálnice D1 v provozním staničení km 353,186–359,640),“ uvedlo ŘSD.
Soud podle ŘSD uznal naprostou většinu žalovaných vad mostů a vozovek. Nyní ŘSD se zhotovitelem začne jednat o dohodě o způsobu odstranění jednotlivých vad stavby. Předpokládá, že firmy začnou dálnici opravovat příští rok začátkem stavební sezony.
„Opravy posledního zvlněného úseku dálnice D1 budou nejkomplikovanější. Zasáhnou nejen samotnou vozovku, ale i mostní objekty, opravu kanalizace, opěrné a protihlukové stěny,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Podle dřívějších informací ŘSD je možné, že se při opravě určité úseky dálnice budou muset zavřít a doprava se bude svádět na objížďky.
„Po 13 letech a 14 vyhraných soudech Ředitelství silnic a dálnic prosadilo opravu zvlněné dálnice D1 u Ostravy. Je to přelom a hlavně konec jedné velké stavební ostudy, proti které jsme u soudů bojovali dlouhých 13 let,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Problémy se na dálnici v Ostravě objevily hned po jejím dokončení téměř před 20 lety, a tak tam jízdu prakticky od počátku provázejí omezení. Jen půl roku poté, co se tam v prosinci 2007 začalo jezdit, se dálnice začala vlnit. Potíže se týkaly zhruba 18 kilometrů dálnice od mimoúrovňové křižovatky s Rudnou ulicí až po Bohumín. Byla tam omezena rychlost a musely se dělat i průběžné opravy.
Podle ŘSD byly vady důsledkem použití nevhodných násypových materiálů. Eurovia od počátku tvrdila, že na stavbu použila pouze materiál, který si ŘSD objednalo.
Několik částí dálnice rovněž na základě rozhodnutí soudu opravil zhotovitel stavby už dříve. Další úsek se opravoval, když se obě strany sporu dohodly mimosoudně.
