Silničáři chtějí v pondělí 7. dubna obnovit plný provoz na dálnici D1 v Brně mezi 194. a 196. kilometrem. V závislosti na počasí se termín může posunout na úterý. Ukončí tak více než 20měsíční práce na rozšíření ze čtyř na šest pruhů, jež přinášely často problémy v provozu a kolony kamionů dlouhé i desítky kilometrů. Na podzim chtějí silničáři zahájit rozšíření dálnice na 196. kilometru, kde se kříží s dálnicí D2. Změní se podoba celé křižovatky i přiléhající úsek D2, řekl dnes novinářům generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Původně mělo rozšíření otevíraného prvního úseku mezi 182. a 210. kilometrem skončit až v červnu, ale silničáři se domluvili se stavební firmou, že to bude o dva měsíce dříve za cenu vyšší o 70 milionů korun. Dělníci na stavbě pracovali i přes zimu. Celkově stavba stála 1,15 miliardy korun.

Se zahájením přestavby křižovatky D1 a D2 počítali silničáři v roce 2024, ale průtahy při výběrovém řízení stavbu oddálily zhruba o rok. Má trvat rok a tři čtvrtě a stát bude 3,2 miliardy korun.

Ještě na začátku roku 2023 silničáři předpokládali, že téměř 30 kilometrů dálnice D1 v Brně a okolí krajského města rozšíří do roku 2030 a měli naplánovanou stavbu po jednotlivých úsecích. Po zkušenostech s kolonami však změnili plány a aktuálně odhadují, že by dílo dokončili v roce 2032.

„Dopravní situace, která při rozšiřování tohoto úseku nastala, byla velmi komplikovaná jak na dálnici D1, tak na dálnici D2. Teď přemýšlíme, jak do úseku mezi Kývalkou a Holubicemi jít, abychom kolony minimalizovali. V žádném případě stavbu neoddalujeme. Dálnici je potřeba v tomto úseku rozšířit co nejdříve, ale je potřeba zohlednit, že situace je z hlediska intenzity dopravy velmi náročná, a hledáme řešení, která nám ji pomůžou usnadnit,“ uvedl Mátl.

Aktuálně pracují silničáři s variantou, že by se v celém dotčeném úseku nejprve zrekonstruovaly a rozšířily mosty, což je časově nejnáročnější, a pak už by rozšiřování netrvalo tak dlouho. „Teď zpracováváme projektové dokumentace, zároveň potřebujeme dokončit proces EIA. Posléze bychom zpracovali finální dokumentace. Jakmile budou stavby povolené, pustíme se do samotného rozšíření. Ale nechtěli bychom to dělat po úsecích, abychom na dálnici otravovali 11 let, ale komplet, abychom to zkrátili třeba na čtyři roky,“ řekl Mátl.

Příští rok by silničáři chtěli také začít stavět křižovatku pro sjezd do průmyslové zóny Černovická terasa, která výrazně uleví od nákladní dopravy Slatině.