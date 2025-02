Dálnice, dálnice, dálnice. V prosinci 2024 to skoro vypadalo, že jsou všude – to když se jich během jediného týdne otevřelo naráz zhruba 100 kilometrů. Takovou porci už ale Česko s velkou pravděpodobností nikdy nezažije. Ukazuje to pohled do...

17. 1. 2025 ▪ 5 min. čtení