Sněžení v některých místech Prahy i dnes komplikuje dopravu. Autobusy mohou kvůli sněhu na silnicích nabírat zpoždění, případně některé linky nezajíždí na všechny své zastávky. Problémy způsobily po ránu i zaváté výhybky na Vyšehradě, některé vlaky proto měly zpoždění. Na svých webech o tom informovaly pražský dopravní podnik a České dráhy.
Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové jsou silnice v hlavním městě s opatrností ale sjízdné. V porovnání s pátkem, kdy v Praze intenzivně sněžilo, je situace zatím klidnější, navíc provoz je malý, řekla ČTK mluvčí.
Policie dnes podle Kropáčové evidovala většinou jen drobné nehody. Poslední vážnější se stala kolem 7:00, kdy na Strakonické ulici ve směru z Prahy sjelo osobní auto ze silnice k železniční trati spojující Smíchov s Radotínem. Zhruba půl hodiny kvůli tomu jezdily vlaky v úseku se sníženou rychlostí, řekla Kropáčová.
U dvacítky autobusových linek a trolejbusu číslo 58 by lidé v Praze měli dál počítat s možným zpožděním. Autobusy číslo 248 a 245 rovněž neobsluhují některé své zastávky, uvedl dopravní podnik s tím, že jeho upozornění na možná omezení v autobusové dopravě platí do odvolání.
Do normálu se naopak kolem 9:00 vrátila situace na nádraží Praha - Vyšehrad, kde sníh podle ČD zavál před 8:00 výhybky. Vlaky kvůli tomu měly zhruba půlhodinové zpoždění a spoje v některých úsecích byly odřeknuty.
Komplikace na dálnici D1
Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu okolo deváté hodiny ráno zablokoval kvůli kluzkému povrchu kamion, blokuje všechny tři jízdní pruhy, za ním se tvoří kolony.
Později se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem. Tvoří se kolony. Na místo zamířil sypač, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková
„Uvízl kamion, jedou tam sypači, ale jsou tam kolony, o nehodu nejde,“ řekla Suchánková. Komplikace jsou podle ní kvůli sněžení i na dalších místech, nehod od rána přibývá, zatím se obešly bez vážnějších následků. Od pátečních 06:30 do sobotních 6:30 bylo v regionu 224 nehod, uvedla mluvčí.
