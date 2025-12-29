Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly. Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti 70 kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Běhání v zimě a mrazu? Ano, ale má to svá pravidla. Víme, na co si dát pozor a co v jídelníčku přidat
V pondělí bude ještě jasno až polojasno, během dne se ale začne od severu zatahovat a přijde sněžení. Teploty přes den mohou dnes ještě vystoupat i na čtyři stupně Celsia, na horách už bude mrznout celý den. Náledí na silnicích, před kterým ČHMÚ varoval, se může v zastíněných místech udržet i během dne.
Oblačné nebo zatažené nebe zůstane do konce týdne a bude padat sníh, v nižších polohách sníh s deštěm. Do pátku může napadnout až téměř 20 centimetrů nového sněhu, na horách i víc než půl metru. Ve středu může foukat s nárazy až 70 km/h, v úterý, ve čtvrtek a v pátek by měl být vítr slabší s nárazy kolem 55 km/h.
Jaké počasí nás čeká v příštím týdnu? Chladno a větrno, na hory dorazí i trvalejší sněžení.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) December 28, 2025
🥶 Pondělí začne velmi mrazivým ránem s jasnou oblohou a jen ojedinělými mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty se budou pohybovat mezi -4 až -8 °C a při uklidnění větru mohou v údolích… pic.twitter.com/AekMGYzfQf
Ze sněhu se mohou při větrném počasí místy tvořit jazyky, na horách i závěje. V úterý se v noci v nižších polohách může tvořit náledí.
Teploty přes den se od úterý budou pohybovat nejčastěji od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. V noci se budou držet pod nulou, nejvýrazněji by měly klesnout ve středu k minus sedmi stupňům. Mráz může být silnější při zmenšené oblačnosti.
Na víkend se počasí podle předpovědi nezmění. Občasné sněžení nebo sněhové přeháňky meteorologové očekávají na většině území, v nížinách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude od nuly do minus pěti stupňů Celsia, při vyjasnění až minus sedm stupňů, přes den kolem nuly.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist