Silná ledovka od úterního rána způsobila problémy na silnicích i na železnici napříč republikou, v omezeném režimu funguje kvůli namrzajícímu dešti také mezinárodní letiště v Praze, přibývá dopravních nehod i úrazů na kluzkých chodnících. Námraza na trolejích zastavila vlaky v okolí Prahy, omezila provoz kolem Ústí nad Labem či Děčíně. Ve středních Čechách, na jižní Moravě či v Olomouci ráno kvůli ledovce nevyjela část autobusových linek. I když dopoledne srážky ustanou, na řadě míst se ledovka udrží až do odpoledních hodin, upozornili meteorologové.
Nebezpečná ledovka se ráno vytvářela zejména ve středních Čechách, na Pardubicku, na velké části Vysočiny i na jižní a střední Moravě. Někde spadlo během noci tři až šest milimetrů mrznoucích srážek, ledovka tak byla na řadě míst silná. Ráno pršelo hlavně ve východních oblastech Vysočiny, jižních Čechách a na velké části Moravy, ve Slezsku většinou sněžilo. „Dobrá zpráva je, že srážky od severozápadu během rána ustanou a další výraznější nejsou na obzoru. Na řadě míst ale bude ledovka přetrvávat nejen ráno, ale i dopoledne, někde až do odpoledních hodin,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle výstrahy hrozí ledovka do úterních 15:00 v pásu od severních Čech přes východní Čechy na jižní Moravu. V části Vysočiny a jižní Moravy pak platí do odpoledne výstraha na silnou ledovku.
Ve středních Čechách v úterý ráno kvůli ledovce nejezdila velká část příměstských a regionálních autobusových linek. Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdila ani část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou, vyplývá z informací Českých drah. Policie zaznamenala větší množství nehod než obvykle, obešly se zatím bez vážnějších následků.
Ledovka zkomplikovala ranní provoz v pražské MHD hlavně v okrajových částech Prahy, v ostatních částech hlavního města zatím neměly autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Komplikovaná byla ale situace v ranní špičce na silnicích, nehoda ráno zablokovala pražský dálniční okruh u Radotína. Pražská záchranná služba evidovala do 08:00 v souvislosti s ledovkou téměř 50 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad.
Kvůli intenzivnímu namrzajícímu dešti v úterý funguje pražské Letiště Václava Havla v omezeném režimu, jsou omezené přílety, což způsobí zpoždění letů během celého dne. „Vzhledem k intenzivnímu namrzajícímu dešti dochází k omezení příletů, aby bylo možné zajistit odmrazování hlavní dráhy, pojezdových komunikací a stání pro letadla,“ řekla ČTK mluvčí ruzyňského letiště Denisa Hejtmánková. Cestující by měli sledovat webové stránky letiště a svého dopravce.
Také na Vysočině se tvořila ledovka, od půlnoci se stalo několik nehod. Havaroval rovněž autobus, který sjel do příkopu. Nikdo se nezranil. Silničáři v Ústeckém kraji vyjeli před půlnocí do terénu a celou noc sypali silnice, přesto byly cesty sjízdné jen s maximální opatrností. Komplikované byly cesty také po železnici na trati z Děčína do Ústí nad Labem nebo kolem Lovosic. Ve směru do Německa policie před hranicemi uzavřela dálnici D8 kvůli nehodě na německé straně. Tvoří se kolony. Tunely Panenská a Libouchec jsou v tomto směru uzavřené.
V Libereckém kraji v noci sněžilo, ráno srážky přecházely v déšť. Řidiči by měli být maximálně opatrní. Na silnicích v Královéhradeckém kraji zůstala po nočním sněžení vrstva sněhu, kterou silničáři posypali solí. K ránu na většině území začal padat déšť se sněhem a mrznoucí déšť. Řidiči si musí dát pozor na ledovku. V Plzeňském kraji se tvořila ledovka jen na Šumavě, kde jsou silnice ošetřené kamennou drtí.
Provoz na silnicích v Olomouckém kraji v noci výrazně zkomplikovalo husté sněžení. Zasněžené silnice byly ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, na některých komunikacích se kvůli uvázlým či pomalu jedoucím nákladním automobilům tvořily kolony. Policisté v kraji v souvislosti se zimním počasím evidují několik dopravních nehod, podle dostupných informací při nich nebyl nikdo zraněn. Autobusy MHD v Olomouci nabraly kvůli zasněženým silnicím zpoždění, problémy mají i linkové autobusy a vlaky.
V Moravskoslezském kraji v úterý evidovala policie větší množství dopravních nehod. Problémy měly zejména kamiony, obzvláště na Bruntálsku. Většina vozovek ve Zlínském kraji byla ráno po nočním sněžení sjízdná se zvýšenou opatrností. Ležela na nich vrstva nového sněhu, který je mnohde po chemickém ošetření rozbředlý.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Ledovka je zrádná v tom, že na rozdíl od náledí vzniká nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist