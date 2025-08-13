Meteorologové vyhlásili pro Středočeský kraj a Prahu ve středu odpoledne smogovou situaci z důvodu vysoké koncentrace troposférického, tedy přízemního ozonu. Doporučují lidem, aby omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace souvisí s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření, řekl Vojtěch Umlauf z ČHMÚ.
Hodinový průměr koncentrací přízemního ozonu překročil informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový na dvou místech v Praze, a to na stanici Praha-Suchdol a Praha-Kobylisy. „Stanice Praha-Kobylisy je reprezentativní i pro Středočeský kraj,“ řekl Umlauf. Doporučení podle něj bude pravděpodobně platit do pátku.
Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
Lidé by při pobytu venku měli omezit zvýšenou fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.
