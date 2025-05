Dnes začíná konkláve, tedy volba nové hlavy katolické církve. Kardinálové se scházejí v Sixtinské kapli ve Vatikánu, aby vybrali nástupce papeže Františka, který zemřel před dvěma týdny. Bude nový papež liberální, nebo konzervativní? A bude z Evropy, nebo třeba z Afriky? Nejsou vyloučena velká překvapení, myslí si církevní historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. V rozhovoru pro HN vysvětluje, co všechno od konkláve čekat. Včetně toho, jak bude ovlivněné současnou érou Donalda Trumpa.

Mnoho lidí vidělo filmový hit Netflixu Konkláve. Vypadá realita stále podobně? Tedy žádná elektronika, navlékání hlasů na nit a tak dále?

V podstatě to, co bylo ve filmu, se odehrává nakonec i v realitě. A vypadají tak vlastně ta různá dramatická vyjednávání, o kterých samozřejmě my nevíme a o kterých můžeme opravdu jenom spekulovat. Takže dá se říct, že je to velmi podobné. Ale něco se přece jen liší. Ve filmu Konkláve třeba není tolik zmiňována role camerlenga, což je vlastně ten, který ohlásil smrt papeže Františka, a je tam zdůrazněná jenom „manažerská“ role děkana kardinálského sboru. On to ale skutečně není jenom jeden člověk, který manažersky vede Vatikán. Je to komplexnější.

Jak dlouho může současné konkláve trvat? V historických pramenech se uvádí, že to nejdelší trvalo dokonce tři roky.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Bude nový papež konzervativnější než reformátor František?

Jakou roli může hrát v konkláve atmosféra kolem Donalda Trumpa?

Jak fungují v kardinálském sboru vyjednávání a překvapivé volby?