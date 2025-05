Kardinálové dnes zvolili nového papeže – ohlásil to bílý kouř, který krátce po 18:00 začal stoupat z komína nad Sixtinskou kaplí. Na Svatopetrském náměstí se rozezněly zvony a davy lidí začaly jásat a mávat vlajkami, mezi kterými se objevily i české, polské či argentinské prapory. Konkláve začalo ve středu a jméno nového papeže by kardinál Dominique Mamberti mohl oznámit do hodiny.

Papež byl zvolen ve čtvrtém kole volby, stejně jako v roce 2005 německý kardinál Joseph Ratzinger, který se stal papežem Benediktem XVI.

Slavné latinské oznámení Habemus papam (Máme papeže) vysloví francouzský kardinál Dominique Mamberti, pokud se ovšem právě on nestal novou hlavou církve. Z baziliky svatého Petra oznámí, koho kardinálové zvolili, i jaké jméno si nový papež pro svou vládu vybral. To by mohlo napovědět, jakým směrem se papež v řízení katolické církve vydá.

Bílý kouř také znamená, že zvolený souhlasil s tím, že se stane 267. papežem v historii katolické církve. Nový papež má po volbě a přijetí jejího výsledku chvíli na modlitbu a rozjímání v takzvaném pokoji slz. Pak je oblečen do slavnostního úboru, aby udělil první požehnání z balkonu baziliky.

