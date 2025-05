Člověk odsouzený za obchod s drogami daroval letos ministerstvu spravedlnosti 468 kusů kryptoměny bitcoin, které pak ministerstvo v aukcích prodalo za skoro miliardu korun. Darováním se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Serveru Deník N to potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle ministerstva bylo vše v souladu s právem. Policisté ale podle serveru uvádějí, že bitcoiny zřejmě pocházejí z nelegální činnosti a trestaný muž darováním části z nich státu chtěl své ostatní příjmy ze zločinů zlegalizovat. Muž měl totiž na elektronické peněžence původně zabavené policií celkem přes 1561 bitcoinů (BTC), tedy asi za tři miliardy korun.

Ministerstvo spravedlnosti ve středu oznámilo na síti X, že v 78 elektronických aukcích získalo prodejem bitcoinů 956,8 milionu. Původ peněz neuvedlo, podrobnosti chtělo zveřejnit na čtvrteční tiskové konferenci. Následně Deník N uvedl, že bitcoiny daroval úřadu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog. V roce 2021 byl propuštěn z vězení a následně se také u soudů domohl toho, aby dostal zpět elektroniku zabavenou policií, včetně elektronické peněženky s bitcoiny.

Jiřikovského advokát Kárim Titz se pak obrátil na Blažka, s nímž se podle Deníku N dlouho zná, s nabídkou darování 30 procent bitcoinů z peněženky ministerstvu. Peněženka byla následně otevřena za přítomnosti notáře a Blažkova ekonomického náměstka Radomíra Daňhela. Notářský zápis podle serveru uvádí, že na ní bylo zhruba 1561,56 bitcoinu, takže dar pro ministerstvo po zaokrouhlení činí 468 bitcoinů. „Někdo vám nabízí bitcoiny, tak si je vezmete. A máte k tomu ještě naprosto jasná rozhodnutí, která říkají, že nepochází z ničeho nelegálního,“ řekl Deníku N k daru Blažek.

Policisté se však podle serveru domnívají, že Jiřikovský darované bitcoiny nezískal legálně. „Na BTC peněženku Ministerstva spravedlnosti ČR bylo dne 7. 3. 2025 postupně v několika transakcích převedeno 468 BTC. Transakce byla provedena z BTC peněženky spojované s nelegálním tržištěm 'Nucleus Market', které do roku 2016 prostřednictvím sítě Darknet umožňovalo realizování nelegálních obchodů,“ uvádí podle Deníku N policie. V minulosti soudy podle serveru uvedly, že Jiřikovský dokládal původ bitcoinů padělanou fakturou, nebo tvrzením, že je takzvaně vytěžil na počítači u svého dědečka, což soud označil za lež.

Detektivové v dokumentu, který má Deník N k dispozici, nevylučují možnost, že „neznámý pachatel ve vysoké funkci ve státní správě“ věděl, že darované bitcoiny pochází z trestné činnosti, a dohodl se s Jiřikovským na daru, který měl zlegalizovat zbylé bitcoiny. To ale Blažek odmítá. „Když z účtu ministerstva zmizí miliarda, je to samozřejmě podezřelé. A když tam miliarda na bohulibé účely přibude, je to prý podezřelé také. Toť demotivující realita české politiky a veřejného prostoru,“ uvedl Blažek na síti X. „Já jsem v podmínce, takže se o tom teď s vámi bavit nemohu,“ řekl serveru Jiřikovský.