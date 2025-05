Není to uznaná praxe. Vycházela jsem z poptávky přátel a lidí, které jsem oddala,“ vysvětluje farářka Církve československé husitské Sandra Silná, jak vznikly rozvodové rituály, které provádí. „V některých církvích je vůči rozvodům pořád averze a jsou spíš pro to, aby to lidé spolu zkusili zvládnout za každou cenu. Ne vždy to jde a ne vždy je to dobré,“ dodává.

Na rozvodový rituál neexistuje žádná oficiální příručka. „V církvi jde vše dost pomalu, než se něco odsouhlasí. Když jsem tyto obřady začala dělat, přišel za mnou kolega a říkal mi: ‚Tys mě teda pěkně naštvala, tohle neděláme a teď se na mě obracejí lidé, že to také chtějí, a já nevím, jak to udělat‘,“ popisuje Silná.

Rozvody podle farářky nejsou něco, co by církev „brala“. „Nemyslím si, že je nutné za každou cenu každé manželství udržet až do smrti. Obrací se na mě často lidé, kteří měli za sebou poměrně velký kus práce na tom, aby došli smíření, a potřebují rozvod ošetřit nějakým rituálem,“ vysvětluje farářka.

Silná provádí i ty „tradiční“ obřady, jako jsou svatby, před nimiž se se snoubenci několikrát schází a ptá se jich na důležité otázky. „Třeba jaké mají rodinné zázemí, jestli mají rodiče šťastné manželství, nebo jsou rozvedení a co se do těch snoubenců otisklo. Ptám se na věci, které jsem za 20 let praxe vypozorovala, že způsobují ve vztazích problémy. Je to v něčem trochu terapie předtím, než se něco stane. Taková prevence,“ říká.

Ptáček: Být s partnerem dlouho šťastný se stává nenormální. Pro děti je rozvod trauma

Farářka zažila i to, že snoubenci po rozhovorech s ní svatbu zrušili. „Párkrát se to stalo. Když jsme si položili ty upřímné otázky a oni třeba doma pokračovali dál v tom rozhovoru, zjistili, že do manželství spolu vstoupit nechtějí. Na jednu stranu je to lepší, než si po půl roce manželství přiznat, že to neklape. Lidé si pak s sebou nesou stigma prohry. Proto je lepší si upřímně nalít čistého vína a třeba už před svatbou si říct, že tudy cesta nevede,“ doplňuje.