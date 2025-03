Při projednávání kontroverzních zákonů ve sněmovně to je obvyklý obrázek. Opoziční poslanci se několikahodinovými projevy snaží schválení zákona oddálit, a to mnohdy ještě před vlastním projednáním návrhu, tedy už při schvalování programu schůze. Zabránit obstrukcím se ještě v tomto volebním období pokouší skupina poslankyň, které navrhují změnu jednacího řádu. Omezení by se týkala jak délky projevů, tak počtu příspěvků k projednávané věci. Mimo jiné argumentují tím, že je Česko jednou z posledních zemí, které takové omezení ještě nemají.

