Základní pravidlo pro politickou stranu, která chce vyhrávat volby, je vnímat měnící se nálady ve společnosti, myslí si ministr dopravy za ODS Martin Kupka. Klesající důvěra voličů ve vládní uskupení je podle něj výsledkem špatné komunikace a kompromisů. „Kompromis může udržet společnost pohromadě. Některým voličům jsme ale nedokázali doručit výsledek tak, jak si představovali,“ říká Kupka.

Například prohlášení premiéra Petra Fialy slibující v případě dalšího volebního období německé platy nepovažuje Kupka za problematické. „Vzbudilo to parádní debatu, nastolilo téma. Od té doby ekonomové přicházejí s tím, co by bylo potřeba udělat, abychom právě na německé platy dosáhli,“ reaguje ministr na premiérovy nesplnitelné sliby.

V případě, že by pak koalice Spolu říjnové volby nevyhrála, bude ODS podle Kupky vyvozovat konsekvence. „Budeme účtovat a předpokládám, že celé vedení za to ponese odpovědnost.“ Prozatím ale podle něj ve straně panuje pozitivní odhodlání. „Jsme v situaci, kdy do toho jdeme s plnou odvahou a s plnou vervou. To se od politiků očekává,“ konstatuje ministr dopravy.

Horší atmosféra mezi politiky ale dlouhodobě panuje ve sněmovně. „Je tam čím dál větší dusno. Ve středu dopoledne jsme zase zažili dvě hodiny čisté obstrukce ze strany Andreje Babiše s neuvěřitelnou horou nejrůznějších urážek, lží, polopravd a nesmyslů,“ vysvětluje Kupka. Podle něj jsou obstrukce brzdou řady důležitých změn a vyvolávají čím dál větší napětí.

Kvůli výrokům předsedy hnutí ANO o duševním zdraví Petra Fialy opustili vládní poslanci na konci listopadu jednací síň. „Není normální tímto osobním způsobem napadat a urážet svého protivníka. Můžeme si v hospodě u stolu vynadat z očí do očí, ale abychom tímto způsobem dehonestovali naše konkurenty, to se přece nedělá,“ popisuje Kupka.