Co když Donald Trump přestane Ukrajině dodávat zbraně, aniž by nastal mír? Česko patří k zemím, které dávají dohromady plán, jak tomu čelit. A jak zajistit, aby se americké zbraně na Ukrajinu nadále dostávaly. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich emailů. Odebírejte!

Jak udržet Američany

Co když Donald Trump ukončí nebo omezí vojenskou podporu Ukrajině? Česko s některými dalšími státy EU na úřednické úrovni řeší možnost, že by evropské země nakupovaly zbraně nebo munici napřímo od amerických zbrojovek a vše poté předaly Ukrajincům. Asi by to nebylo možné provádět jménem celé EU z evropských peněz - Maďaři nebo Slováci by dost možná byli proti, některé země, třeba Francie, chtějí podporovat hlavně evropský obranný průmysl. Ale asi by se dala vytvořit koalice několika evropských členů NATO, kteří by „za své“ od amerických firem nakupovali. Jde hlavně o munici nebo komponenty do amerických systémů, které už jsou na Ukrajině – aby letadla F-16 nebo raketomety HIMARS měly čím střílet, sdělil mi zdroj z ministerstva obrany. Rozhodně dobrý nápad!

Úspěch jako hrom

Počet Čechů v kabinetech jednotlivých eurokomisařů tradičně býval bídný. V nové Evropské komisi (funguje od 1. prosince) to je jinak – hned čtyři Češky a jeden Čech se dostali do kabinetů (a to nepočítáme „český“ kabinet eurokomisaře Jozefa Síkely). Nejenže to je dost, ale klíčové je, že jde o velmi důležité kabinety – francouzský, španělský, italský, slovinský (tam máme zástupkyni šéfa kabinetu) a lotyšský. Prostě super úspěch. Kdo se o to nejvíc zasloužil? Kromě samotných kvalitních kandidátů jde, vedle Jozefa Síkely, o dalších minimálně šest osob. Zákulisí lobbingu za české zastoupení v kabinetech rozebírá podcast Bruselský diktát. A vysvětluje taky, co z toho Česko bude mít. Zkrácená verze je tady, celý díl na Herohero, Gazetisto a Forendors.

Čína, Británie…

Jak jste si v tomto newsletteru už mohli přečíst, na vlivný post míří i další Češka – Veronika Musilová je členkou kabinetu Antónia Costy, nového předsedy Evropské rady, tedy summitů lídrů členských zemí EU. Dosud ale nebylo známo, co tam bude mít na starosti. Je z toho velmi vlivná agenda – vztahy EU se státy Asie a s Velkou Británií. Kdo je Veronika Musilová, rodačka z Ostravy a absolventka univerzit v Princetonu a Cambridgi? Dočtete se tady.

Prosvištíme si: Všechno špatně

Výše zmíněné úspěchy českých úředníků a státní správy jsou samozřejmě skvělé, ale nemohou nic změnit na tom, že Češi nadávají na všechny a na všechno. Vyšel nový Eurobarometr, tedy průzkum veřejného mínění provedený v celé EU. Důvěra v unii je mezi občany historicky nejvyšší, ale Češi jsou, nepřekvapivě, výjimkou. Na vlastní vládu a parlament ovšem nadáváme ještě výrazně víc. Doslova dramatický je pak v porovnání s průměrem EU propad české podpory Ukrajiny. A to nejen dodávek zbraní, ale třeba i humanitární pomoci Ukrajincům. Abyste to vše nemuseli číst, napsal jsem pro vás shrnutí hlavních trendů. Včetně toho, v čem může za blbou náladu opozice a v čem vláda.

Germanobijci, na značky!

K pamětem Angely Merkelové se v Česku už vyjádřil skoro každý, kdo má díru do zadku (excuse my French). Tepejme ji, ale analýzou, nikoliv výkřiky! A co až si různí novináři a twitteroví germanobijci, kteří Německo posledních let vnímají z rychlíku, ale o to silnější na něj mají názor, všimnou, že paměti právě vydává i úřadující kancléř Olaf Scholz! Kniha má 700 stran a „byla napsána během tří dnů zcela bez ghostwritera. Podle sdělení nakladatele bude obsahovat pouze prázdné stránky. Důvodem je skutečnost, že Olaf Scholz je známý tím, že si nedokáže vytvořit trvalé vzpomínky na důležité události,“ píše server Der Postillon. Nápovědu, jak to celé doopravdy je, najdete tady.

Výpisek z…: sítě X

„Pokud bych měl označit jednoho viníka současné uvadající konkurenceschopnosti EU, tak jsou to členské státy samotné a realita národních politik. Můžeme mít řadu výhrad k odbornému aparátu Evropské komise. Ale to je tak všechno. Kolegium komise je tvořené politiky vyslanými národními státy. Evropský parlament odráží vůli voličů. A Evropská rada je státy přímo tvořena. Za největší handicap nové Evropské komise považuji snahu hned na startovní čáře představit perpetuum mobile. Pokračovat v přísných klimatických cílech (a místy absurdních doprovodných legislativách) a zároveň představit industrial deal pro podporu konkurenceschopnosti… Green deal podle mě fakt není největší problém současné EU. Tím je neexistence jednotného vnitřního trhu, čemuž účinně brání jednotlivé státy. EU zoufale chybí jednotný kapitálový trh a silná burza (cost of failure je pro venture kapitál zásadní faktor). V tomhle má pravdu Radek Špicar – potřebujeme více, nikoliv méně Evropy.“

Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy

Zapište si

Když jsme u nové Evropské komise, tady je několik základních dat o tom, co chystá. 15. ledna by měla předložit Competitiveness Compass, sérii návrhů, díky nimž by prý měla EU dohnat ztrátu v inovacích na USA a Čínu. 19. února má přijít strategie ohledně budoucnosti zemědělství. A 26. února Clean Industrial Deal, tedy slibovaná snaha skloubit další dekarbonizaci s podporou průmyslu. Ve stejný den by komise měla navrhnout taky postup, jakým hodlá byznysu ulehčit od byrokracie. Všechna data obsahuje dokument komise, který mám k dispozici (samozřejmě může dojít k posunům). Zatím v něm chybí zmínka o Bílé knize o obraně - i ji komise slibovala předložit během prvních 100 dní svého fungování.

Napiš stokrát „Vlček“

Nový ministr průmyslu a obchodu se samozřejmě jmenuje Lukáš Vlček, nikoliv Lukáš Víšek, jak jsem napsal v minulém newsletteru. Když jsem ten odstavec psal, řešil jsem u toho složení kabinetů nových eurokomisařů a do mysli se mi asi tímto způsobem vloudil Lukáš Víšek, někdejší člen kabinetu Franse Timmermanse a Maroše Šefčoviče, nyní nadále působící v Evropské komisi. Čtenářům (díky za všechna upozornění na chybu) i oběma pánům se omlouvám.

Co si přečíst

• Hlavním problémem Ukrajiny už není nedostatek munice nebo neposkytnutí třeba různých raketových systémů Západem – nejpalčivější je nedostatek vojáků. Řešení se přitom nabízí, byť by bylo bolestivé.

• Eva Hrnčířová – komu to jméno nic neříká, nechť si ho hodí do vyhledávače a podle fotky musí okamžitě poznat někdejší zpravodajku ČT v Bruselu. Z médií odešla už před lety, nyní patří (od 1. 12.) mezi mluvčí nové Evropské komise. Teprve podruhé tak mezi nimi bude český občan. Co konkrétně bude mít Hrnčířová na starosti, zveřejnila Evropská komise tady.

• Ruská ekonomika zatím sankce přestála docela dobře, ale rok 2025 to může změnit.

Evropa podle…

Viktor Daněk, zástupce ředitele think-tanku Europeum

S Bruselem se v těchto dnech rozloučila Věra Jourová – vedle Petra Pavla aktuálně asi jediná česká politička s globálním dosahem. Kdo jiný si může veřejně vyměňovat vzkazy s nejmocnějšími lidmi planety? V Česku ale platívá, že úspěchy v zahraničí neodpouštíme, a ty z Bruselu nás vlastně ani moc nezajímají. Z našich dat letos vyplynulo, že se Jourová za dekádu v nejvyšší unijní politice propadla z kdysi nejpopulárnější političky do bodu, kdy ji třetina Čechů a Češek nezná. Ne že by jí chyběly příležitosti dát o sobě vědět. EU za poslední dekádu procházela jednou krizí za druhou. Bylo jednoduché svézt se na vlně strachu a protiunijních sentimentů jako to udělali mnozí jiní. Jourová si ale byla vědoma, že krize ve společnosti hloubí šrámy, které zneužívají populisté, a proto je potřeba je zacelovat. Trpělivě proto v Bruselu vysvětlovala český kontext a doma zase ten evropský. Pro sebe tím nic nezískala. Kdo bude v Česku „vysvětlovat Evropu“ po ní? Bude to Jozef Síkela? Zdá se, že o to zájem má. S portfoliem nasměrovaným mimo kontinent a nálepkou exministra nepopulární vlády to však bude mít těžké.

Co si poslechnout / kam zajít

• Pokud Trump na dovoz z EU uvalí cla, odveta z naší strany bude nutná.

• Hlavním kandidátem hnutí ANO na funkci ministra zahraničí je Radek Vondráček, někdejší předseda Poslanecké sněmovny. Proč zrovna on?

• Polsko začne v lednu na půl roku předsedat EU. Jaké jeho předsednictví bude? Sledujte webinář.

Tečka

„Vy jste z Renew, kteří jsou trošku pomatení,“ předhodila Klára Dostálová, lídryně ANO v Evropském parlamentu, v televizní debatě ministru pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi ze STAN. Jenže STAN není v liberálním Renew (kde bylo do letoška hnutí ANO), ale u lidovců (EPP). Je tedy ve skutečnosti trošku pomatená Klára Dostálová? Nebo STAN v Evropském parlamentu prostě není vidět, takže si lze snadno splést, kam vlastně patří? Jak na vás zatím práce Kláry Dostálové na straně jedné a europoslanců STAN (Danuše Nerudová, Jan Farský) na straně druhé působí? Napište mi na ondrej.houska@hn.cz.