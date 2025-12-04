Varianta, že by se premiérem nakonec stal Karel Havlíček, neexistuje. Prohlásil to sám první místopředseda hnutí ANO a nominovaný ministr průmyslu a dopravy. Jak Havlíček uvedl, v ANO mají stanovené jasné datum, kdy by podle nich měl prezident Petr Pavel jmenovat Andreje Babiše premiérem. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Co se dočtete dál
- Na jakou událost Babiš svým jmenováním cílí.
- Která evropská politička je zatím jedním velkým zklamáním.
- Jak se v posledních letech dramaticky zpomalil růst životní úrovně v Británii.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.