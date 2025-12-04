Varianta, že by se premiérem nakonec stal Karel Havlíček, neexistuje. Prohlásil to sám první místopředseda hnutí ANO a nominovaný ministr průmyslu a dopravy. Jak Havlíček uvedl, v ANO mají stanovené jasné datum, kdy by podle nich měl prezident Petr Pavel jmenovat Andreje Babiše premiérem. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Na jakou událost Babiš svým jmenováním cílí.
  • Která evropská politička je zatím jedním velkým zklamáním.
  • Jak se v posledních letech dramaticky zpomalil růst životní úrovně v Británii.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se