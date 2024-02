Je tohle nová hvězda pravice v Evropě? Žádný jiný lídr velké země nemá doma tak pevnou pozici jako ona. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Notifikace už brzy

Ať už Česko postaví nový blok Dukovan, nebo ne, k tomu, aby se vůbec začalo stavět, potřebuje razítko od Evropské komise na plánovanou státní pomoc. A to brzy přijde. Komise by měla během několika týdnů – pravděpodobně do konce března – státní pomoc Dukovanům ve výši 7,5 miliardy eur podpořit. Schvalovací proces v Bruselu běží už druhým rokem a je tak v posledních letech jeden z nejdelších. I notifikace maďarské jaderné elektrárny v Pakši byla rychlejší. Proč? Psali jsme.

Budoucnost pravice?

To je podle mnohých Giorgia Meloniová, současná italská premiérka. Kromě toho platí, byť to intuitivně asi málokoho napadne, že právě ona má zdaleka nejpevnější pozici z lídrů největších zemí Evropy, může být u moci ještě dlouho – v Německu, Británii a Francii jsou lídři buď velmi nepopulární, nebo už nemohou znovu kandidovat. O Meloniové toho (nejen) v Česku koluje hodně. Není lepší podívat se na to, co o své minulosti, přítomnosti a hlavně politických cílech říká ona sama? Přečetli jsme za vás její docela rozsáhlou autobiografii a nabízíme shrnutí. Je její vystupování v rámci EU pro Evropu (a tím pádem i pro Česko) pozitivní, nebo ne? Odpověď je tady.

Love is in the ECR

Když už byl ten Valentýn, tak taky trochu lásky. Server Politico sepsal seznam několika vlivných párů v unijní politice. Je mezi nimi i dvojice Vincenzo Sofo a Marion Maréchalová. On je italský europoslanec za stranu premiérky Meloniové a člen stejné skupiny v europarlamentu jako ODS (ECR), ona neteří Marine Le Penové a členkou krajněpravicové strany ve Francii Znovudobytí (Reconquête). Zatím jediný europoslanec za tuto partaj, Nicolas Bay, minulý týden vstoupil do frakce s Italy, Poláky a ODS. Po eurovolbách chce do ECR strana jako celek – Maréchalová je její lídryní do voleb. V blízkosti ODS se tak odehrává nejen evropská krajněpravicová love story. Přes ni dojde na test, jestli ECR zůstane pravicovou, nebo se posune blíž krajněpravicovému spektru.

Prosvištíme si: Jak přežít Trumpa

Pokud se Donald Trump stane americkým prezidentem, bude naše bezpečnost potenciálně zásadně ohrožena. Ale není to jen o Trumpovi – kdokoli nahradí Joea Bidena, nebude už mít k Evropě zdaleka tak blízko. Co tedy musíme udělat? V podcastu Bruselský diktát na to odpovídají Ondřej Houska a Michal Půr. Uslyšíte i o tom, že zákaz nových aut se spalovacím motorem dost možná nepřijde v roce 2035 a kdo si to přeje. Poslouchejte na Apple Podcasts, Spotify nebo sleduje jako video na hn.cz nebo na YouTube.

Dusík míří do finále

Bývalý náměstek na ministerstvu životního prostředí a klíčový vyjednavač během českého předsednictví EU Jan Dusík míří do finále ve výběrovém řízení na post zástupce generální ředitele pro otázky klimatu v Evropské komisi. Dusíka právě dnes – ve čtvrtek – čeká poslední interview v rámci mnohaměsíčního výběrového řízení. Pokud uspěje, přijde už „jen“ pohovor s evropským komisařem pro klima, s nímž by úzce spolupracoval. Česko má na vrcholných místech v evropských institucích, jak známo, málo lidí. Konkrétně teď jen jednu zástupkyni generálního ředitele v Evropské komisi (Irenu Moozovou) a trend se mění jen velmi pomalu. Držíme Janu Dusíkovi palce.

Ostře sledované: Železný muž

Novým finským prezidentem bude Alexandr Stubb. Jak můžete vidět, doma má minimálně jednu knihu o Česku. Asi žádný Čech ho nepoznal tak dobře jako Jan Slíva z Evropské investiční banky (EIB), v níž byl Stubb do roku 2020 viceprezidentem. A Slíva ve stejné době vedl viceprezidentům kabinet. O Stubbovi pro Ředitele Evropy napsal: „Je přesvědčený transatlantista a dlouholetý příznivec členství Finska v NATO, ale zároveň i zastánce společné evropské bezpečnostní a obranné politiky. Zároveň dokončil havajského Ironmana a maraton dá kolem tří hodin. Trénuje a trénuje, pije pouze čistou vodu. Jako biatlonového fanouška mě zaujalo, že sdílel osobního trenéra s finskou mistryní světa Kaisou Mäkärainenovou, což byla ostatně, jako mnozí další finští sportovci, jeho známá. Snažil jsem se ho nalákat do lucemburského oddílu orientačního běhu s vidinou toho, že by za nás mohl startovat na největším štafetovém závodě světa, který se každoročně koná ve Finsku. Rozmýšlel se, ale nakonec odmítl. Zdůvodnil to nedostatečnou zkušeností s mapou, ale spíš mu asi bylo jasné, jakou mediální smršť by jeho účast způsobila. Jeho zvolení je každopádně výborná zpráva pro Finsko i pro Evropu.“

Přijďte!

Vyměnili by Ukrajinci okupované území za mír? A jak dlouho bude „hořet“ Blízký východ? Přijďte ve středu diskutovat přímo k nám do HN, a to s našimi kolegy Martinem Ehlem a Pavlem „Pawluschou“ Novotným. Víc tady.

Jourové orel

Česká eurokomisařka Věra Jourová v Polsku dostala opravdu prestižní vyznamenání. Podle poroty se snaží udělat Evropu lepším místem k životu, bojuje proti netoleranci a zasazuje se o svobodu projevu a o respekt k demokracii. Tady je přehled dosavadních laureátů ceny, která má v názvu orla. „Jestem wzruszona i zaszczycona,“ reagovala Jourová. My samozřejmě gratulujeme!

Co si přečíst

• Varoval jsem vás. Tento muž přesně popsal, že Trump Evropu bránit nechce.

• Nový migrační pakt není žádný strašák, ale kompromis, který je namístě.

• Bída liberálů v Německu: padají v preferencích, štvou i byznys, který je tradičně podporoval.

Evropa podle…

Henry Foy, šéf bruselské kanceláře Financial Times, autor newsletteru Europe Express

Lásku si za peníze nekoupíte, ale Evropa si za ně dost možná pořídí dlouhodobou bezpečnost. Otázkou je, kdo je větším nebezpečím: Vladimir Putin, nebo Donald Trump? Oba dva se už předvedli - ruský prezident na evropský kontinent vrátil válku a definitivně zrušil tři dekády mírových dividend, minulý (a možná budoucí) americký prezident hrozí, že Evropu nebude bránit, pokud státy nezačnou v zájmu své bezpečnosti utrácet víc. Činitelé NATO vám mimo záznam řeknou, že Trump má pravdu, ale prezentuje ji špatným způsobem. Pokud se příští rok vrátí do Bílého domu, Evropany čeká další šikana a budou muset sypat peníze. Každopádně oznámení z tohoto týdne, že se obranné výdaje evropských členů NATO dostaly na rekordní úroveň, je dobrým znamením, že jejich reakce na Trump i Putina je správná.

Co si poslechnout

• Hlavní prioritou Evropy je bezpečnost a obrana, nikoliv zelená agenda. Česko může jásat.

• Proč potřebujeme OSN? Aneb odpověď českým bohatýrům, kteří o světě nevědí nic, a tak si myslí, že tuto organizaci můžeme prostě zrušit.

• Je Ursula von der Leyenová padouch, nebo hrdina? Ve stejnojmenném podcastu o tom mluví mužská polovina Ředitelů Evropy.

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Už bychom si pomalu měli otevřít Agenturu pro uvádění unijních věcí na pravou míru. Minule šlo o europoslance Alexandra Vondru (ODS), tak tentokrát opozice, ať jsme vyvážení. Evropská lídryně ANO Klára Dostálová v tomto videu zmiňuje tři „zásadní“ body, s nimiž jde do voleb. Jsou to: boj za zachování práva veta, boj proti „zelenému šílenství“ a boj proti migraci. Vezměme to postupně: coby lídryně do eurovoleb by Klára Dostálová měla vědět, že noví europoslanci o právu veta nerozhodnou. To (u)dělají vlády členských zemí a konkrétně jejich lídři. Europarlament dostane případnou změnu k posouzení, což se ale v následujících pěti letech, tedy po dobu příštího mandátu, nestane. Dále politička říká, že bude bojovat proti migraci. Ani tady se budoucí europoslankyně nenadře. Zákonná úprava (migrační pakt) už byla přijata (na jaře se čeká poslední hlasování ještě TOHOTO europarlamentu). Pak bude ochrana hranic atd. na jednotlivých státech, ne europoslancích. „Zelené šílenství“ – tady se Klára Dostálová konečně trefila. Pokračování Green Dealu a možná revize některých rozhodnutí přistane europoslancům na stůl. Tušíte, co je pro ovlivnění debaty v nadnárodním prostředí nutnou podmínkou? Správně, domluvit se cizí řečí. Evropská lídryně ANO neudělala nic, aby vyvrátila pochybnosti o své způsobilosti pro post europoslankyně a přesvědčila voliče, že umí alespoň anglicky.