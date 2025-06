Aktuálně je systém emisních povolenek nastaven tak, aby k drastickému navyšování cen nedošlo, říká někdejší zpravodaj ČTK a bývalý zaměstnanec Evropské komise Karel Barták. Pojistky jsou platné do roku 2030, později by mohlo dojít k nárůstu cen. „U benzinu o nějaké dvě až čtyři koruny, u nafty kolem čtyř korun a třípokojového bytu na vytápění asi o 2500 korun ročně,“ předpovídá.

Schválení něčeho „z nepozornosti“, jak o tom mluvil předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, je podle Bartáka důsledkem toho, jak je v České republice (ale i některých dalších státech) celý systém nastaven.

„V Bruselu máme skutečně aparát – to je několik set lidí, kteří do hloubky znají všechny návrhy zákonů a směrnice nařízení, které jsou na stole. Oni ale čekají na to, až dostanou z Prahy mandát a vyjednávací pozice. A pokud ty pozice nemají, tak v podstatě nemohou nic dělat.“

V Česku se pak najednou probudíme v okamžiku, kdy už je v podstatě pět minut po dvanácté a začneme všechny přesvědčovat, že to nechceme, konstatuje.

Podle hosta Matyáše Zrna jsme si za uplynulých dvacet let zkrátka nezvykli, že některé zákony nevznikají u nás v Poslanecké sněmovně, ale někde jinde. „Jestliže dnes říkáme, že bychom rádi tu směrnici (z balíčku Fit for 55) neměli, tak ono to v podstatě nejde. A bylo by dobře lidem říct, že to nejde.“