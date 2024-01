Po letech by se měly začít dělat konkrétní kroky, které Česko dovedou k naplnění závazku přijetí eura. V dnešním novoročním projevu to řekl prezident Petr Pavel. Kritizoval v něm komunikaci současné vlády. Obrátil se také k mladým lidem a vrátil se k tragickým předvánočním událostem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Společná evropská měna je podle hlavy státu logickou budoucností. „Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku (přijetí eura) dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ poznamenal prezident.

HN loni v listopadu informovaly o tom, že se ministerstva přou o to, zda by vláda měla začít dělat kroky k přijetí eura. Zpráva ministerstva financí a České národní banky konstatovala, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení měny. Dokument ale zároveň doporučoval nedělat v tomto směru žádné kroky, což kritizovali ministři za hnutí STAN.

Co musí země splnit, aby se stala členem eurozóny? Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři takzvaná maastrichtská kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.

Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN ve svém programovém prohlášení neuvádí, že by chtěla do konce svého funkčního období v roce 2025 stanovit termín pro přijetí eura. V dokumentu se ale kabinet zavazuje k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií.

Vládě se podle prezidenta Pavla nedaří vysvětlovat její opatření a reformní kroky, přesvědčovat občany a tím je získat na svou stranu. Řekl to v dnešním novoročním projevu. Zároveň ale ocenil, že i při pěti stranách neměl kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN výraznější rozepře, i snahu vlády řešit zadlužení země.

V minulosti se podle Pavla mnohokrát stalo, že koalice složené z menšího počtu stran byly zdrojem neustálých rozepří, které jim braly sílu přinášet dobrá politická řešení. „Rozepří, které podrážely důvěru lidí ve veřejné instituce a demokratické procesy. A přestože nalézat shodu v pěti je jistě složité, jsme již dva roky takových svárů ze strany vlády ušetřeni. Za to jsem rád,“ uvedl Pavel.

Ocenil snahu řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení. „Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat,“ dodal prezident.

Pavel ve svém prvním novoročním projevu dále uvedl, že jej netěší vulgarizace politické diskuse. „Neshody k demokracii patří a mohou být i plodné. Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování, nebo dokonce k urážkám, jde o selhání, které nepřináší nic dobrého,“ řekl. Apeloval na politiky, aby si jako jedno z předsevzetí vzali kultivaci veřejného prostoru, nikoli jeho znehodnocování.

Občany prezident vyzval k účasti v letošních volbách do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senátu. Hlasy podle něj snadno získávají populisté a extremisté, kteří lákají na líbivé sliby a nestraní se zneužití nebo rozdmýchávání obav. „V realitě pak ale problémy pouze prohlubují a své země i jejich lidi vyčerpávají,“ uvedl Pavel.

Oceňuji vyvážený, realistický a povzbuzující projev prezidenta republiky. Jsem rád, že na společenskou i mezinárodní situaci máme podobný pohled. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 1, 2024

Starosti jako energetická krize, hospodářská stagnace, inflace, bezpečnost nebo ochrana životního prostředí nezmizí, když zavřeme oči, řekl Pavel. Naopak vyzval k odpovědnému zvážení toho, jak realistická řešení politici předkládají.

Životy Čechů podle prezidenta silně ovlivňují problémy s původem daleko za hranicemi země, vzhledem k válečným konfliktům více než dříve. Pavel ale v projevu nijak dále nerozvinul své postoje k válkám na Ukrajině a na Blízkém východě, k nimž se v minulosti mnohokrát vyjádřil. V novoročním poselství se více zaměřil na domácí dění.

Pavel se dále obrátil k mladým lidem. Je podle něj důležité, aby se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. Společnost podle hlavy státu potřebuje nápady mladé generace, její odvahu i aktivitu a schopnost stát si za svým. Pavel řekl, že si uvědomuje, jak neutěšitelné je pro mladé lidi myslet na budoucnost, kde se zdá téměř nemožné dosáhnout na uspokojivé bydlení a ekonomickou samostatnost, ve světě, kde se hroutí životní prostředí.

Společnost musí překonat strach

Ztráta životů při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vyvolala podle Pavla obrovský smutek, lítost i vztek. Přestože tyto pocity podle něj v lidech zůstanou dlouho, společnost musí především překonat strach, míní. Střelec minulý čtvrtek v budově fakulty zabil 13 lidí a 14. oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou.

„Nesmyslná ztráta tolika, ve většině případů mladých životů, v nás vyvolala obrovský smutek, lítost, ale i niterný vztek,“ poznamenal prezident. „Přestože v nás tyto pocity zůstanou dlouho, jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v lepší časy,“ uvedl také při prvním novoročním projevu hlavy státu po deseti letech. Pavlův předchůdce Miloš Zeman přednášel vánoční poselství pravidelně 26. prosince.

Střelba na FF UK je nejtragičtějším takovým případem v české historii. Podle policie je pachatelem čtyřiadvacetiletý student fakulty ze středních Čech, kterého policie na základě balistiky spojila také s případem vraždy muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese na okraji Prahy z poloviny prosince.

Pavel uvedl, že se společnost domnívala, že taková tragédie se snad ani v Česku stát nemůže. „Mysleli jsme, že žijeme v naprostém bezpečí a že to, co se děje ve světě, se nás netýká,“ podotkl. Spousta lidí po tragédii vyjádřila solidaritu, na pietních místech položili tisíce svíček, ve sbírkách se vybraly desítky milionů korun.

„Přeji si, aby svíčky a květiny na pietních místech znamenaly také společnou vůli, že nás krutost a násilí nezastraší. Že si připomeneme osobní hrdinství všech, kteří se zlu dokázali postavit, a že naše země vyjde z té hrůzy silnější a jednotnější. Už jen kvůli těm, kteří rukou zla zemřeli,“ řekl prezident.

Viník tragédie je podle hlavy státu jeden, ač se jistě najdou okolnosti, které jí mohly napomoci. Vyzval k tomu, aby se nehledali další viníci, na které by bylo možné ukázat prstem. „Není možné zajistit přítomnost policistů na všech veřejných místech. Stejně tak nebude nikdy dost kontrol a regulací k eliminaci všech nebezpečí,“ uvedl Pavel. Je podle něj nutné analyzovat, co a proč se stalo. „Můžeme zlepšit zákony, kontroly a opatření, ale nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody,“ dodal.

Prezident apeloval na to, aby lidé usilovali o větší bezpečí své rodiny, ulice, obce i celé země. Aby nepřehlíželi agresivní chování, a to ani na sociálních sítích, zastávali se slabších, neignorovali problémy v okolí. „Buďme připraveni na krizové situace, ale nenechme se paralyzovat strachem,“ doplnil Pavel.