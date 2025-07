Hnutí ANO tvrdě kritizuje systém emisních povolenek, včetně těch, které mají začít od roku 2027 platit na vytápění domů a provoz automobilů. Návrh na zpoplatnění dopravy a bydlení se objevil v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš – česká pozice se tak tvořila právě za jeho vlády. A její podoba, kterou mají HN k dispozici, vás asi překvapí. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Co se dočtete dál Jaký postoj měla vláda ANO k emisním povolenkám na dopravu a bydlení.

Jak muselo současné ministerstvo financí změnit pozici Česka k rozdělování stovek miliard z evropského rozpočtu.

Půjčí si Česko miliardy na obranu, aby snížilo závislost na USA?