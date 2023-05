Očekávané změny důchodového systému jsou již venku. Reforma by měla státu ročně ušetřit miliardy a dotkne se už těch, kteří do penze zamíří za tři roky. Počítá se zvyšováním věku odchodu do důchodu, snižováním penzí, znevýhodněním předčasných důchodů i nižšími valorizacemi penzí. Současní důchodci se obávat nemusí, jich se úpravy téměř nedotknou. O změnách by měli poslanci hlasovat letos na podzim, reforma by měla platit od roku 2025.

