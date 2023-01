Když šéf hnutí ANO Andrej Babiš krátce po sečtení hlasů předstoupil před novináře, očekávala se standardní „děkovačka“ voličům a rodině. Přívětivá a klidná image z kampaně ale Babišovi dlouho nevydržela. Po pár minutách přepnul do svého standardního režimu a projev přenášený živě Českou televizí se tak rychle zvrtnul na tvrdý útok proti jeho soupeři Petru Pavlovi, který první kolo prezidentské volby vyhrál. Babiš ho neváhal přirovnat k ruskému diktátorovi Putinovi.

„Famózní výsledek, dostal jsem o 500 tisíc hlasů víc než hnutí ANO ve sněmovních volbách 2021,“ řekl Babiš. Zároveň poděkoval své ženě Monice i celému hnutí ANO. Nezapomněl ani popřát k zisku hlasů Petru Pavlovi a Danuši Nerudové, která skončila na třetím místě.

Pak už ale obrátil svou pozornost proti generálu Pavlovi. „Slíbil jsem, že povedu kampaň slušně a taky jsem ji slušně vedl . A pan Pavel stále říkal, že přijde podraz od Babiše. Ale Babiš nedělá podrazy, možná jeho v tom cvičili,“ byla jedna z prvních narážek na Pavlovu minulost, konkrétně na jeho výcvik rozvědčíka v komunistické armádě.

Babiš naopak uvedl, že se chystají velké kompromitační podrazy proti němu. „Údajně mě chtějí spojovat s KGB. Já jsem s StB nikdy nespolupracoval, já jsem třikrát vyhrál soud. Tak teď se chystá něco o mojí spolupráci s KGB,“ řekl Babiš novinářům a dodal, že další kompromitující materiály by měly být fotomontáže jeho s milenkou. „Až to budete dělat, jsem na blondýnky,“ obracel Babiš situaci v žert.

Ale zpět ke generálu Pavlovi. „Víte, ve které zemi v Evropě je prezidentem komunistický rozvědčík? Ano, v Rusku. Putin byl vysazen v 80. letech jako agent v Berlíně. A na to byl připravován i generál Pavel, aby byl vysazován v týlu nepřítele a získával lidi pro spolupráci. Považuji to za absurdní,“ prohlásil Babiš. Ten je přitom na Slovensku stále oficiálně evidovaný jako agent komunistické StB.

Při svém projevu na Pavla zaútočil s tím, že generál ve výslužbě údajně vítal vstup sovětských vojsk do Československa – Pavlovi bylo v roce 1968 sedm let. „Gratuluji panu Pavlovi jako člověku, který vítal invazi sovětských vojsk v roce 1968, byl předseda organizace KSČ a dotáhl to až do vojenského výboru NATO. Na to říkám: Klobouk dolů,“ komentoval Pavlovu kariéru Babiš, který byl sám členem KSČ.

Sám Pavel, který se za členství v komunistické straně v minulosti opakovaně omluvil, se proti slovům Babiše později ohradil s tím, že jde o snůšku lží. Babiš přitom kritizoval i Pavlovo působení po roce 1989, generál podle slov bývalého předsedy vlády zemi nic nepřinesl. „V roce 2015 odešel do NATO, a když se vrátil, tak bral jenom výsluhy a pro naši zemi už neudělal vůbec nic,“ řekl Babiš. A hned také připomněl skutečnost, že on vždy pomáhal lidem. „Všichni víte, že když budu prezidentem, budu mluvčím všech občanů České republiky. A budu vysvětlovat premiéru Fialovi, aby vláda myslela na lidi. Budu ho přesvědčovat, aby vyřešili ceny energií, sami mohli zastropovat ceny energií na 1500 korun za megawatthodinu,“ neopomněl Babiš zmínit aktuální téma, jakým je cena elektřiny.

„Kdybych byl prezidentem, budu lidem pomáhat, budu jejich hlasem. Když tam bude Pavel, tak je to samozřejmě provládní kandidát,“ oznámil Babiš. Připomněl, že historie NATO navíc nezná, že by voják kandidoval na prezidenta.

To ale není pravda, například prezidentem USA se v 50. letech minulého století stal Dwight D. Eisenhower. A také Francouz Charles de Gaulle, který vedl protinacistický odboj, po válce nejprve krátce řídil dvě prozatímní vlády a byl i prozatímním prezidentem.

„Byl bych jiný prezident a byl bych jistě dobrý prezident,“ uzavřel Babiš tiskovou konferenci po oznámení výsledků voleb.

Podle politologů oslovených ČTK odstartoval projevem negativní a konfrontační kampaň. „Ten projev byl velmi konfrontační, vůči vládní koalici a Pavlovi. Babiš vytáhl hned tvrdý kalibr,“ zhodnotil Babišův projev politolog Miroslav Mareš. „Projevy postupujících kandidátů už samozřejmě začíná kampaň před druhým kolem. A z toho Babišova vystoupení bylo jasné, jaké základní obrysy tomu chce dát,“ řekl pak pro ČTK politolog Josef Mlejnek.

A podobně se vyjádřil v České televizi i politolog Tomáš Lebeda: „Andrej Babiš tvrdí, že dělá pozitivní kampaň, a druhým dechem vede tvrdou negativní kampaň plnou neférových útoků. Byl jsem z toho poměrně vyděšen, protože Babiš sliboval, že prezidentskou kampaň povede jinak, protože ví, že prezidentský úřad je jiný.“ Babišův projev byl podle Lebedy ukázkou populismu, protože populistický politik se snaží své politické soupeře zobrazit jako nepřátele společnosti. „To byl takový způsob kampaně, který jde ještě mnohem dál v rozdělování společnosti, v těch útocích na ostatní,“ dodal Lebeda.