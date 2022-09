„Vstoupit do KSČ byla chyba. Za posledních 33 let jsem ji ale náležitě odčinil. Svůj zpravodajský kurz za politický handicap nepovažuji. Historik Petr Blažek o mém studiu lže. Jeho terminologii nerozumím a neodpovídá tomu, co je historicky a faktograficky správně,“ říká kandidát na prezidenta Petr Pavel. „Jako prezident bych radil vládě, moderoval politickou debatu a vnášel do ní racionálno,“ dodává.