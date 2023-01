Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová skončila v prvním kole prezidentské volby třetí, do druhého kola nepostoupila. Navíc dostala oproti předpovědím méně hlasů. Získala si jen necelých 14 procent voličů, ač jí předvolební průzkumy dávaly šanci na více než 20 procent. Co stojí za jejím neúspěchem? Podle Nerudové je na hodnocení ještě brzy. „Musíme si to všichni nejdřív začít analyzovat. V tuto chvíli nedokážu říct, co za tím výsledkem stojí,“ řekla novinářům ve volebním štábu nedaleko pražské galerie Mánes.

Mluvila jste také o tom, že je potřeba porazit Andreje Babiše. Můžeme už to teď brát tak, že v druhém kole definitivně podpoříte Petra Pavla?

Už dříve jsem jasně hovořila o tom, že jsem připravená zamířit ještě večer do štábu a budeme diskutovat o tom, jestli mě pan Pavel přijme.

Co byla podle vás největší chyba? Do kampaně jste nevstupovala jako politička. Politici často neumí přiznat chybu. Je něco, co byste udělala jinak, co považujete za vaši osobní největší chybu?

Do kampaně jsem vstupovala poměrně pozdě, na rozdíl od obou pánů. Může to být jeden z faktorů. Může to být například i to, že jsme přílišně mířili třeba na mladou generaci a zapomínali na ostatní. Skutečně to v tuto chvíli nedokážu říct, musíme si výsledky zanalyzovat. Potom zjistíme, co stojí za tímto volebním výsledkem.

Máte už nějakou konkrétní představu o podpoře do druhého kola? Kdyby Petr Pavel řekl, že chce vaši podporu, byla byste ochotná jezdit s ním v rámci kampaně, podporovat ho billboardy, jak nad tím přemýšlíte?

Nezlobte se, zatím jsme spolu nemluvili. Budeme spolu mluvit teď večer, potom určitě sdělíme konkrétní detaily.

Jste připravená například s Pavlem Fischerem nebo Markem Hilšerem společně vyrazit za Petrem Pavlem a podpořit ho hromadně, jak se to stalo třeba v minulých volbách?

Komunikuji samostatně a budeme spolu mluvit samostatně.

Získala jste i přes třetí místo poměrně dost hlasů. Plánujete, že to nějak politicky zúročíte? Zmiňovala jste, že jste nebyla v politice. Chystáte vstup do politiky?

Určitě se tématům, která – jak vidno – zajímají mladé, budu věnovat nadále, protože si myslím, že je potřeba je ve veřejném prostoru prosazovat. Z veřejného prostoru určitě nezmizím.

Propad v preferencích u vás nastal někdy v prosinci a pak to začalo padat. To bylo v době, kdy se začaly řešit problémy na Mendelově univerzitě a další věci. Myslíte, že to bylo to, co se ve finále nejvíc propsalo do dnešního výsledku?

Opakuji, já to nedokážu říct. Musíme se do těch dat podívat a musíme si to analyzovat, v tuto chvíli to nedokážu říct.

Jaké průzkumy jste měli vy a s jakým číslem jste počítala, když jste do štábu jela?

Včera jsem hovořila o tom, že bych za úspěch považovala 20 procent.

Uvažujete například o kandidatuře do Senátu, když jste zmiňovala, že chcete otevírat ta témata?

Myslím, že v tuto chvíli je skutečně ještě příliš brzy, a myslím, že si ty věci opravdu musíme zanalyzovat a zamyslet se nad dalšími možnostmi.