Baštu uspokojí jen druhé kolo

"Volební výsledek by mě uspokojil takový, který mi umožní postup do druhého kola. Kolik to bude, odhadovat nyní nebudu," řekl po příchodu do svého volebního štábu Jaroslav Bašta. Jinak je podle reportéra HN Martina Bibena sál špiček SPD a podporovatelů Bašty od novinářů oddělený a zatím poloprázdný.