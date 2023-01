Kandidáti na prezidenta Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer své voliče vyzývají k podpoře Petra Pavla ve druhém kole. Nerudová a Fischer se s Pavlem sejdou ještě v sobotu večer. „Chtěl bych ocenit přístup svých protikandidátů Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera, kteří mi všichni tři vyjádřili podporu,“ reagoval Pavel.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Nerudová se sejde s Pavlem kolem 17. hodiny, aby se domluvili na krocích před druhým kolem hlasování. Svým podporovatelům ve volebním štábu řekla, že se jí „povedlo zvednout vlnu inspirace a otevřela dveře pro mladé lidi a ženy“.

„Zůstává tu zlo a dostalo poměrně dost. Vlastní mediální domy, strany, poslance, chtěl by Lány a Pražský hrad,“ uvedla na adresu expremiéra Andreje Babiše (ANO). Nechtěla zveřejnit detaily své plánované podpory pro Pavla, na schůzku jde sama, bez dalších kandidátů, kteří dnes nepostoupili. „Budeme spolu večer mluvit, potom sdělíme nějaké konkrétní detaily,“ uvedla.

Za Pavlem ještě v sobotu zamíří také senátor Fischer, který už Petru Pavlovi podporu v plné míře slíbil během své tiskové konference. V prvním kole získal 6,7 procenta hlasů a skončil na čtvrtém místě.

Podle Fischera je potřeba spojit síly proti předsedovi hnutí ANO Babišovi. Podle Fischera se rozhoduje o tom, aby Česko bylo v dobrých rukou, a senátor za ně nepovažuje ty Babišovy.

Fischer chce Pavlovi nabídnout možnosti podpory pro druhé kolo. Podle něj je třeba sladit kampaň, nabídne například své billboardy, i když jich nemá mnoho.

Pavla podpoří i senátor Hilšer. „Poprosil bych všechny občany, aby šli k volbám. Budu volit pana generála Pavla. Doufejme, že zvítězí. Své voliče požádám, aby volili stejně jako já,“ řekl ve svém volebním štábu. České republice popřál dobrého prezidenta. „Věřím, že se to nakonec podaří,“ prohlásil.

Později se přidal i Karel Diviš. „Generála Pavla si vážím za to, jaký byl voják a byť s ním ve spoustě věcí nesouhlasím, i tak si myslím, že je to pro Českou republiku daleko lepší volba,“ řekl Diviš po zhodnocení dnešních výsledků voleb. Zárukou pro něj je tým lidí kolem Pavla, se kterými se osobně zná. „Jsou to lidé, kterých si skutečně vážím. Věřím, že pokud se budou účastnit nějaké prezidentské role, tak nedopustí, aby se tady dělo něco, co v předchozích letec, kdy se tady různě ohýbala ústava a prezident se nechoval uctivě k lidem,“ podotkl.