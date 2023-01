Byl bych rád, kdybych překonal výsledek z prezidentských voleb před pěti lety, řekl HN ve svém štábu ve smíchovském Impact Hubu senátor Marek Hilšer. Tehdy získal 8,8 procenta hlasů. Nyní by si prý přál 25 procent. „Ale zatím to nevypadá,“ přiznává.

HN: Proč jste se rozhodli mít štáb v Impact Hubu na Smíchově?

Protože jsme tu byli už minule, znali jsme to místo, je to příhodné místo v centru města, takže nám připadá fajn.

HN: Jaký výsledek očekáváte?

Nevím. Přání je 25 procent, tak uvidíme, kolik to bude.

HN: Doufáte, že překonáte minulý výsledek (v prezidentské volbě v roce 2018 získal Marek Hilšer 8,8 procenta hlasů)?

Byl bych rád. Ale zatím to nevypadá.

HN: Na rozdíl od některých soupeřů jste zvolil poměrně nízkorozpočtovou kampaň. Litujete toho zpětně, když vidíte soupeře, kteří mají za sebou silné marketingové týmy, jsou víc vidět…?

Nelituju. Jsem člověk, který má rád svoji vnitřní svobodu a svobodu rozhodování, a jsem stoprocentně přesvědčený, že kdybych využíval peněz velkých sponzorů a zájmových skupin, které v pozadí kampaní bývají – ať si říká kdo chce, co chce, tak to prostě tak je –, ztratil bych svoji nezávislost, a to nechci. Podle mého názoru má nezávislost v politice také velký význam. Nejen stranickost, byť ta je také důležitá.